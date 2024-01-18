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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, uzaya fırlatıldı

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Türkiye'nin beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 misyonunun yer aldığı Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta uzaya fırlatıldı.

ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU BAŞLADI

Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğu başladı. Dragon uzay aracı kapsülü TSİ 00.49'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Fırlatma birinci aşama iticisi Falcon 9 roketinin beşinci, Dragon kapsülünün üçüncü uçuşu oldu. Resmen astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, uzaya fırlatıldı

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANLI UZAY MİSYONU

Axiom Space'in ISS'e göndereceği "Ax-3" görevinde 4 kişilik mürettebat yer alıyor. Alper Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

Son hazırlıklar tamamlandı! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsülün kapağı kapatıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VERDİĞİ TÜRK BAYRAĞINI YANINDA GÖTÜRÜYOR

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği Türk bayrağını yanında götürüyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 14 gün sürecek yolculukta 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı, "TC100ISS" milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak.

Son hazırlıklar tamamlandı! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsülün kapağı kapatıldı

UZAY ARACINA BİNMEDEN ÖNCE AİLESİYLE VEDALAŞTI

Alper Gezeravcı tarihi uçuş için ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Gezeravcı'nın yanında annesi ve babasının olduğu görüldü.

Son hazırlıklar tamamlandı! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsülün kapağı kapatıldı

AİLESİNE UZAKTAN EL SALLAYARAK VEDA ETTİ

Alper Gezeravcı ve ekipteki diğer astronotlar, uçuştan günler önce güvenlik nedeniyle karantinaya alındı. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti.

Gözler 00.49'da! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Son hazırlıklar tamamlandı! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsülün kapağı kapatıldı

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Son hazırlıklar tamamlandı! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsülün kapağı kapatıldı

ALPER GEZERAVCI UZAYDA HANGİ GÖREVLERİ İCRA EDECEK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Son hazırlıklar tamamlandı! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsülün kapağı kapatıldı

FIRLATMADAN ÖNCE BAKAN KACIR, ASTRONOT GEZERAVCI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile uzay yolcuğu öncesi telefonla görüntülü konuştu. Kacır, sosyal medya hesabı X'ten görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, Gezeravcı'nın millete "Allah'a ısmarladık" diyerek selamlarını ilettiğini bildirdi. Gezeravcı ile gurur duyduklarını belirten Kacır, Türk milletinin nefesini tutarak, tarihi anı beklediğini vurguladı. Bakan Kacır'ın paylaşımında, telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı.

Son hazırlıklar tamamlandı! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsülün kapağı kapatıldı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Teknoloji

Alper Gezeravcı Spacex Uzay Teknoloji Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

YILDIRAY YILDIRIM:

bir kişiyi 55 milyon dolara uzay'a TURİST olarak gezmeye göndermenin Türkiye'ye ne gibi bir faydası olacak? Halkın vergilerini keyfe keder harcamak, israf günah değil mi?

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tahsin bueyuekkol:

Faydasi: başka devletler marsa gitmeye kalkmiş senin evin catisini işgat etmiş haberin yok. Onlar gezegene acilmaya kalkmişlar sen halen mile ile oyun oynuyon

yanıt8
yanıt3
HainKOXPER :

şimdi bu pilotumuz uzaya çıkınca tüm ülke sorunları çözülecekmi sanki ülke ekonomsini kurtarmaya gidiyor gibi bir telaş var

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18
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