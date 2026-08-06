Milli Yetkinlik Hamlesi'nde 500 bin kişiye ulaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Yapay zekadan kuantum teknolojilerine, uzay çalışmalarından siber güvenliğe, ileri malzemelerden otonom sistemlere kadar birçok alan milli güvenliğin belirleyici unsuru haline gelmiştir. Biz bu büyük teknoloji yarışının öncülerinden biri olmaya kararlıyız. Zira kritik teknolojilerde dışa bağımlılık egemenliğin sessizce devredilmesi demektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademisi tarafından yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi

kapsamında lise öğrencilerinden sektör yöneticilerine uzanan geniş bir hedef kitleye yönelik 50'den fazla proje yürütüldü ve projelerle 500 bine yakın kişiye ulaşıldı. Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde program düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, çok sayıda öğrenci ve davetlinin katıldığı etkinlikte olgunlaşma dönemine giren 17 proje stant alanında sergilenerek, savunma sanayii yetenek zincirinin stratejik katmanları katılımcılara tanıtıldı.

"Büyük teknoloji yarışının öncülerinden biri olmaya kararlıyız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ağustos 2024'te gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında Milli Yetkinlik Hamlesi'nin karara bağlandığını hatırlatarak, "Bu kararla insan yetkinliğimiz, savunma planlamamızın ana unsurlarından biri olarak belirlenmiştir. Günümüzde teknoloji artık ekonomik rekabetin sınırlarını aşmıştır. Yapay zekadan kuantum teknolojilerine, uzay çalışmalarından siber güvenliğe, ileri malzemelerden otonom sistemlere kadar birçok alan milli güvenliğin belirleyici unsuru haline gelmiştir. Biz bu büyük teknoloji yarışının öncülerinden biri olmaya kararlıyız. Zira kritik teknolojilerde dışa bağımlılık egemenliğin sessizce devredilmesi demektir. Artık mesele yalnızca yeni platformlar üretmek değil, bu platformları yıllar boyunca geliştirecek bilgiye, kurumsal hafızaya, mühendislik kültürüne ve insan yetkinliğine sahip olmaktır" ifadelerini kullandı.

"İnsan kıymetimize yaptığımız yatırım, teknolojik bağımsızlığımızın da en stratejik yatırımıdır"

Görgün, Türkiye'de savunma sanayiinin geliştirdiği platformların dünyanın dört bir yanında güven duyulan bir marka haline geldiğini vurgulayarak, "Bizler şunu biliyoruz ki bu başarı yalnızca ihraç edilen platformların başarısı değildir. Asıl başarı, o platformları tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve sürdüren nitelikli insan kıymetimizdir. Savunma sanayiimizin yükselen başarı ivmesinin ve uluslararası alanda elde ettiği ihracat başarısının arkasında hayal kuran, araştıran, öğrenen ve üreten genç mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, teknikerlerimiz ve bilim insanlarımız bulunmaktadır. İnsan kıymetimize yaptığımız yatırım, yalnızca bugünün değil, gelecekteki ihracatımızın, rekabet gücümüzün ve teknolojik bağımsızlığımızın da en stratejik yatırımıdır" diye konuştu.

"İnsan kıymetini savunma sanayiimizin geleceğini şekillendirecek stratejik bir kapasite olarak görüyoruz"

Geleceğin harekat ortamını ve dönüşen güvenlik ihtiyaçlarının analiz edilerek gerekli yetkinliğin bugünden inşa edildiğini dile getiren Görgün, "Bilgiyi kişilere bağlı bırakmıyor; kurumsallaştırıyor, tecrübeyi gelecek kuşaklara aktarılacak milli birikime dönüştürüyoruz. Bu ülkede bizden önce de çok değerli mühendisler, bilim insanları ve sanayiciler yetişti. Büyük mücadeleler verildi, büyük fedakarlıklar yapıldı. Ancak tarih bize önemli bir ders verdi. Bilgi kurumsallaşmadığında ve tecrübe kuşaktan kuşağa aktarılamadığında, büyük emeklerle elde edilen kazanımlar zaman içinde silinirler. Bugün farkı oluşturan husus, sahip olduğumuz kapasiteyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun vadeli bir devlet politikası içinde kurumsallaştırmış olmamızdır. İnsan kıymetini bir istihdam başlığı olarak değil, savunma sanayiimizin geleceğini şekillendirecek stratejik bir kapasite olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"50'den fazla projeyi aynı stratejik çatı altında buluşturduk, yaklaşık 500 bin kişiye ulaştık"

Görgün, 2 yıl içerisinde Savunma Sanayii Akademisi'nin somut bir yapıya dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Akademimizin koordinasyonunda yürüttüğümüz Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında 50'den fazla projeyi aynı stratejik çatı altında buluşturduk, yaklaşık 500 bin kişiye ulaştık. Lise öğrencilerinden sektör yöneticilerine uzanan 7 hedef grubunu, 4 platform ve 11 programla ortak bir gelişim modeli etrafında bir araya getirdik. Yetenek zincirinin ilk halkasında gençlerimiz bulunuyor. Savunma Sanayii Lise Programı ile 5 dönemde 2 bin 541 öğrencimize ulaştık. ELMAS programı kapsamında 12 şehirde 13 okuldan 7 bin mesleki ve teknik lise öğrencimizi yetkinlik çalışmalarımıza dahil ettik. Savunma Sanayii Kampüs Programı'nı 8 şehirde 3 bin katılımcıyla gerçekleştirdik. Üniversitelerimizde yürüttüğümüz modüllerle 4 bin 991 öğrencimize 288 ders sunduk" açıklamasında bulundu.

"Savunma Kariyer Platformumuz yaklaşık 290 bin kullanıcıyı 339 firmamızla bir araya getirdi"

İkinci halkaya değinen Görgün, sektöre adım atan genç profesyoneller ve çalışanların bulunduğunun altını çizerek, "Kariyer ve Yetkinlik Buluşmalarımızı toplamda 111 bin kişiyle gerçekleştirdik. Üçüncü halkayı dijital öğrenme ve istihdam altyapımız oluşturuyor. Savunma Kariyer Platformumuz yaklaşık 290 bin kullanıcıyı 339 firmamızla bir araya getirdi. Savunma Gelişim Platformumuz üzerinden 73 bini aşkın kullanıcıya 665 eğitim sunduk; toplam eğitim süresi 158 bin saati aştı. Dördüncü halkada ise kurumsal kapasite bulunuyor. Teknik okullar, kurumsal atölyeler ve Mentorus uygulamalarıyla kurumlarımız arasındaki ortak öğrenme kültürünü güçlendirdik. Bu tablo Milli Yetkinlik Hamlemizle yeteneğin keşfinden eğitime, uzmanlaşmadan istihdama, dijital öğrenmeden kurumsal kapasiteye uzanan bütüncül bir yetkinlik zinciri kurduğumuzu gösteriyor" dedi.

Görgün, savunma sanayiinde insan kaynağının stratejik önemine dikkat çekerek, gençlerden yalnızca başarılı mühendisler değil, ülkenin bilgi birikimine katkı sağlayacak bireyler olmalarını beklediklerini söyledi. Milli Yetkinlik Hamlesi'nin uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Görgün, daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Görgün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Nisa Suresi'nin 58. ayetinde yer alan "Emaneti ehline teslim ediniz" ifadesinin yazılı olduğu bir hediye takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı