Geçen yıl zarardan, bu yıl kazançtan dağıttı! 6 ton patates 10 dakikada tükendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde geçen yıl ürünü tarlada kalmasın diye ücretsiz patates dağıtan genç çiftçi Sergen Doğan, bu yıl ise bereketli hasat ve kazancını vatandaşlarla paylaşmak için yeniden traktör dolusu patates dağıttı. Yaklaşık 150 bin lira değerindeki 6 ton patates, 10 dakika içinde tükendi.

GEÇEN YIL ZARAR ETMİŞTİ, BU YIL EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALDI

Tarım makineleri alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyüne dönen 22 yaşındaki Sergen Doğan, ailesiyle birlikte çiftçilik yapıyor.

Geçen yıl yüksek verime rağmen ürünlerini satacak pazar bulamayan Doğan, patateslerin israf olmaması için 8 ton ürünü ücretsiz dağıtmıştı. Bu yıl ise işler tersine döndü. 50 dekarlık arazide 300 tondan fazla patates hasat eden genç çiftçi, ürünlerini tarlada kilosu 25 liradan satarak emeğinin karşılığını aldı.

150 BİN LİRALIK PATATESİ ÜCRETSİZ DAĞITTI

Kazancını vatandaşlarla paylaşmak isteyen Doğan, kardeşiyle birlikte 6 ton patatesi traktöre yükleyerek ilçe merkezine götürdü. Bir gün önceden yapılan duyurunun ardından yüzlerce vatandaş dağıtım noktasına akın etti.

Yaklaşık 150 bin lira değerindeki patatesler yalnızca 10 dakika içinde tükendi.

YOĞUN İLGİ NEDENİYLE EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Dağıtım sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar yola taşınca polis ve zabıta ekipleri önlem aldı. İzdiham yaşanmaması için traktör spor salonunun bahçesine yönlendirilirken, dağıtım burada güvenli şekilde tamamlandı.

"HALKIMIZI MUTLU ETMEK İSTEDİK"

Genç çiftçi Sergen Doğan, geçen yıl ürünlerinin değer görmediğini, bu yıl ise bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bu sene mahsullerimiz çok güzel. Kazandık, emeğimizin karşılığını aldık. 6 ton patates dağıttık. Halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik." dedi.

Gençlerin tarıma yönelmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, daha verimli üretim için kendisini geliştirmeye devam edeceğini ifade etti. Patates dağıtımına tanıklık eden esnaf Murat Kılıç da, genç çiftçinin davranışının örnek olduğunu belirterek kendisini tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı