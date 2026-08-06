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Fenerbahçe'de bir bomba daha! Yıldız golcüyle prensip anlaşması sağlandı

Fenerbahçe'de bir bomba daha! Yıldız golcüyle prensip anlaşması sağlandı
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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'te önemli mesafe kat etti. Sarı-lacivertlilerin, Yunan golcüyle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Vangelis Pavlidis transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Yunan santrfor Vangelis Pavlidis ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı.

Oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transferin tamamlanması için kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

HEDEF GOLCÜ TAKVİYESİNİ BİTİRMEK

Fenerbahçe yönetiminin hücum hattını güçlendirmek adına Pavlidis transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi. Kulüpler arasında mali şartlarda anlaşma sağlanması halinde Yunan golcünün Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFurkan Özcan:

2. Kerem vakası geçmiş olsun. Fenerbahçe'nin şu Benfica takıntısı gerçekten sıkmaya başladı. Koskoca dünyada başka kulüp kalmadı mı? Her transfer döneminde aynı senaryo.

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Haber YorumlarıYasin Açöldüm:

Şu Adamı 5 sene önce almış olsan 2 kupa alırdın ama işte beyin yokki ozamanki başkanda

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