Fenerbahçe'de bir bomba daha! Yıldız golcüyle prensip anlaşması sağlandı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Vangelis Pavlidis transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Yunan santrfor Vangelis Pavlidis ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı.

Oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transferin tamamlanması için kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

HEDEF GOLCÜ TAKVİYESİNİ BİTİRMEK

Fenerbahçe yönetiminin hücum hattını güçlendirmek adına Pavlidis transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi. Kulüpler arasında mali şartlarda anlaşma sağlanması halinde Yunan golcünün Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.