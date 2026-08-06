Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Milan 35 milyon euroluk teklifi geri çevirdi
Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt geldi. İddiaya göre AC Milan, sarı-kırmızılıların 35 milyon euroluk teklifini reddederek 50 milyon euro talebini yineledi.
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Rafael Leao transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için yaptığı ilk resmi teklifin AC Milan tarafından kabul edilmediği öne sürüldü.
35 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Rafael Leao'nun bonservisi için AC Milan'a 35 milyon euro teklif etti. İtalyan ekibinin ise bu teklifi reddederek daha önce de talep ettiği 50 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu belirtildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Galatasaray yönetiminin transferden vazgeçmediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların AC Milan'ın bonservis talebini aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürmesi bekleniyor.