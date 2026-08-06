Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Milan 35 milyon euroluk teklifi geri çevirdi

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Rafael Leao transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için yaptığı ilk resmi teklifin AC Milan tarafından kabul edilmediği öne sürüldü.

35 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Rafael Leao'nun bonservisi için AC Milan'a 35 milyon euro teklif etti. İtalyan ekibinin ise bu teklifi reddederek daha önce de talep ettiği 50 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu belirtildi.