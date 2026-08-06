Vinicius Jr.'dan dikkat çeken hamle! Tüm paylaşımlarını sildi

Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Jr., sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle futbol gündemine oturdu. Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabındaki tüm gönderileri ve profil fotoğrafını kaldırdı.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Vinicius Jr.'ın bu hamlesi, son dönemde hakkında çıkan transfer ve ayrılık iddialarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyadaki değişiklik sonrası çok sayıda futbolsever, yıldız oyuncunun Real Madrid'den ayrılmaya hazırlandığı yönünde yorumlar yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Öte yandan Vinicius Jr.'ın hesabındaki değişikliğin nedeni hakkında ne oyuncudan ne de Real Madrid Kulübü'nden resmi bir açıklama yapıldı. Sosyal medya hamlesinin transfer süreciyle bağlantılı olup olmadığı ise şu an için doğrulanmış değil.