Red Dead Redemption 2 hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bilebileceksin?

Bu içeriğimizde dünyanın en iyi oyunlarından Red Dead Redemption 2 'nin hayranları için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık.

Red Dead Redemption 2, hiç şüphesiz dünyanın en iyi oyunları arasında yer alıyor. En büyük oyun şirketlerinden Rockstar Games tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen yapım, hem hikayesi hem de grafikleri ile oyun dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir deneyimi oyunculara yaşatıyor.

Red Dead Redemption 2, çetelerin ve silahlı soyguncuların çok yaygın olduğu Vahşi Batı döneminde geçiyor. Söz konusu yapımda Arthur Morgan'ı kontrol ediyoruz ve üyesi olduğumuz Van der Linde çetesi ile soygundan soyguna koşuyoruz.

Bu içeriğimizde Red Dead Redemption 2'nin hastasıyım diyen oyuncular için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık. Peki sen birbirinden farklı ve oyunun hemen her noktasından bir detay içeren bu testte kaç soruyu doğru bilebileceksin?

Red Dead Redemption 2 severler için test!

Sorulara geçmeden önce oyuna yeni başlayacak veya daha önce hiç oynamamış olanlar için testte ufak tefek spoilerlar olduğunu belirtelim. O halde hiç zaman kaybetmeden Red Dead Redemption 2 testine geçelim.

Red Dead Redemption 2 hangi ülkede geçiyor? Kanada Amerika Birleşik Devletleri Avustralya İngiltere Oyunlara ne kadar hakimsin? 20 soruluk test ile ölç! Oyunun ana karakteri kimdir? Dutch van der Linde Micah Bell Arthur Morgan Sadie Adler Red Dead Redemption 2 hangi yılda geçiyor? 1850 1890 1899 1910 Arthur Morgan'ın ilk aşkı kimdi? Susan Milly Abigail Mary Van der Linde çetesinin kaç üyesi vardı? 20 21 22 23 Jack Marston'ın eşi kimdi? Tilly Abigail Mary-beth Susan Aşağıda resimde gördüğünüz kişi kimdi? John Marston Arthur Morgan Charles Smith Andrew Milton Sinema severler buraya: Bu sözlerin hangi dizi veya filme ait olduğunu bilebilir misin? 6. bölümde Arthur ve Sadie, Abigail'i kurtarmak için nereye gidiyorlar? Valentine Van Horn Annensburg Saint Denis Rhodes'te birbirine düşman olan iki aile hangileriydi? Grays ve Braithwaites Blues ve Braithwaites Grays ve Darkwaites Brontes ve Grays Van Der Linde Çetesi'nin lideri kimdir? Arthur Morgan Micah Dutch Charles Arthur Morgan'ın hastalığı neydi? Tuberküloz Hipotiroidi Melanom Nefrit Ajan ekibinin lideri kimdir? Hoseo Toby Alberto Andrew Aşağıda resimde gördüğünüz karakterin adı nedir? Arthur Morgan Dutch Van der Linde John Marston Micah Bell Ne kadar dikkatlisin; Bunlardan hangisinin oyun hangisinin gerçek olduğunu bilebilir misin? Oyunda Arthur, John'un yapamadığı neyi yapabilmektedir? At sürmek Uçan balonu sürmek Yüzmek Daughter Hikayeye göre Dutch'ın sevdiği kadın olan Annabelle'i kim öldürdü? Hosea Matthews Colm O'Driscoll Arthur Morgan Edgar Ross Oyundaki ana ulaşım aracı nedir? Tren Otobüs At Diğer Van Der Linde çetesi, gemi kazası sonrasında hangi adaya düşmüşlerdi? Guarma Saint Denis Fort Mercer New Austin Aşağıda resimde gördüğünüz karakterin adı nedir? Abigail Marston Mary Linton Susan Grimshaw Molly O'Shea Dutch'ın sürekli gitmek istediği yer neresiydi? Valentine Saint Denis Guarma Tahiti "Ben Apple'cıyım" diyenler buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bilebileceksin? John Marston'ın hikayesi hangi bölümde başlıyor? Beaver Hollow Guarma Pronghorn Ranch Beecher's Hope

Cevapla

Test sona erdi.

1-6 doğru: Oyun ile alakalı bir şeyler duymuşsun.

7-12 doğru: Oyunu oynamış gibi görünüyorsun.

13-17 doğru: Oyunun hikayesini iyi anlamışsın.

18-20 doğru: Sen tam bir Red Dead Redemption 2 hayranısın!

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.