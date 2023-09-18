Haberler

Red Dead Redemption 2 hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bilebileceksin?

Teknoloji Haberleri

Bu içeriğimizde dünyanın en iyi oyunlarından Red Dead Redemption 2 'nin hayranları için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık.

Red Dead Redemption 2, hiç şüphesiz dünyanın en iyi oyunları arasında yer alıyor. En büyük oyun şirketlerinden Rockstar Games tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen yapım, hem hikayesi hem de grafikleri ile oyun dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir deneyimi oyunculara yaşatıyor.

Red Dead Redemption 2, çetelerin ve silahlı soyguncuların çok yaygın olduğu Vahşi Batı döneminde geçiyor. Söz konusu yapımda Arthur Morgan'ı kontrol ediyoruz ve üyesi olduğumuz Van der Linde çetesi ile soygundan soyguna koşuyoruz.

Bu içeriğimizde Red Dead Redemption 2'nin hastasıyım diyen oyuncular için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık. Peki sen birbirinden farklı ve oyunun hemen her noktasından bir detay içeren bu testte kaç soruyu doğru bilebileceksin?

Red Dead Redemption 2 severler için test!

Sorulara geçmeden önce oyuna yeni başlayacak veya daha önce hiç oynamamış olanlar için testte ufak tefek spoilerlar olduğunu belirtelim. O halde hiç zaman kaybetmeden Red Dead Redemption 2 testine geçelim.

Red Dead Redemption 2 hangi ülkede geçiyor?

Kanada

Amerika Birleşik Devletleri

Avustralya

İngiltere

Oyunlara ne kadar hakimsin? 20 soruluk test ile ölç!

Oyunun ana karakteri kimdir?

Dutch van der Linde

Micah Bell

Arthur Morgan

Sadie Adler

Red Dead Redemption 2 hangi yılda geçiyor?

1850

1890

1899

1910

Arthur Morgan'ın ilk aşkı kimdi?

Susan

Milly

Abigail

Mary

Van der Linde çetesinin kaç üyesi vardı?

20

21

22

23

Jack Marston'ın eşi kimdi?

Tilly

Abigail

Mary-beth

Susan

Aşağıda resimde gördüğünüz kişi kimdi?

John Marston

Arthur Morgan

Charles Smith

Andrew Milton

Sinema severler buraya: Bu sözlerin hangi dizi veya filme ait olduğunu bilebilir misin?

6. bölümde Arthur ve Sadie, Abigail'i kurtarmak için nereye gidiyorlar?

Valentine

Van Horn

Annensburg

Saint Denis

Rhodes'te birbirine düşman olan iki aile hangileriydi?

Grays ve Braithwaites

Blues ve Braithwaites

Grays ve Darkwaites

Brontes ve Grays

Van Der Linde Çetesi'nin lideri kimdir?

Arthur Morgan

Micah

Dutch

Charles

Arthur Morgan'ın hastalığı neydi?

Tuberküloz

Hipotiroidi

Melanom

Nefrit

Ajan ekibinin lideri kimdir?

Hoseo

Toby

Alberto

Andrew

Aşağıda resimde gördüğünüz karakterin adı nedir?

Arthur Morgan

Dutch Van der Linde

John Marston

Micah Bell

Ne kadar dikkatlisin; Bunlardan hangisinin oyun hangisinin gerçek olduğunu bilebilir misin?

Oyunda Arthur, John'un yapamadığı neyi yapabilmektedir?

At sürmek

Uçan balonu sürmek

Yüzmek

Daughter

Hikayeye göre Dutch'ın sevdiği kadın olan Annabelle'i kim öldürdü?

Hosea Matthews

Colm O'Driscoll

Arthur Morgan

Edgar Ross

Oyundaki ana ulaşım aracı nedir?

Tren

Otobüs

At

Diğer

Van Der Linde çetesi, gemi kazası sonrasında hangi adaya düşmüşlerdi?

Guarma

Saint Denis

Fort Mercer

New Austin

Aşağıda resimde gördüğünüz karakterin adı nedir?

Abigail Marston

Mary Linton

Susan Grimshaw

Molly O'Shea

Dutch'ın sürekli gitmek istediği yer neresiydi?

Valentine

Saint Denis

Guarma

Tahiti

"Ben Apple'cıyım" diyenler buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bilebileceksin?

John Marston'ın hikayesi hangi bölümde başlıyor?

Beaver Hollow

Guarma

Pronghorn Ranch

Beecher's Hope

title