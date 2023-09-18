Red Dead Redemption 2 hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bilebileceksin?
Bu içeriğimizde dünyanın en iyi oyunlarından Red Dead Redemption 2 'nin hayranları için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık.
Red Dead Redemption 2, hiç şüphesiz dünyanın en iyi oyunları arasında yer alıyor. En büyük oyun şirketlerinden Rockstar Games tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen yapım, hem hikayesi hem de grafikleri ile oyun dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir deneyimi oyunculara yaşatıyor.
Red Dead Redemption 2, çetelerin ve silahlı soyguncuların çok yaygın olduğu Vahşi Batı döneminde geçiyor. Söz konusu yapımda Arthur Morgan'ı kontrol ediyoruz ve üyesi olduğumuz Van der Linde çetesi ile soygundan soyguna koşuyoruz.
Bu içeriğimizde Red Dead Redemption 2'nin hastasıyım diyen oyuncular için 20 sorudan oluşan bir test hazırladık. Peki sen birbirinden farklı ve oyunun hemen her noktasından bir detay içeren bu testte kaç soruyu doğru bilebileceksin?
Red Dead Redemption 2 severler için test!
Sorulara geçmeden önce oyuna yeni başlayacak veya daha önce hiç oynamamış olanlar için testte ufak tefek spoilerlar olduğunu belirtelim. O halde hiç zaman kaybetmeden Red Dead Redemption 2 testine geçelim.
Red Dead Redemption 2 hangi ülkede geçiyor?
Oyunlara ne kadar hakimsin? 20 soruluk test ile ölç!
Oyunun ana karakteri kimdir?
Red Dead Redemption 2 hangi yılda geçiyor?
Arthur Morgan'ın ilk aşkı kimdi?
Van der Linde çetesinin kaç üyesi vardı?
Jack Marston'ın eşi kimdi?
Aşağıda resimde gördüğünüz kişi kimdi?
Sinema severler buraya: Bu sözlerin hangi dizi veya filme ait olduğunu bilebilir misin?
6. bölümde Arthur ve Sadie, Abigail'i kurtarmak için nereye gidiyorlar?
Rhodes'te birbirine düşman olan iki aile hangileriydi?
Van Der Linde Çetesi'nin lideri kimdir?
Arthur Morgan'ın hastalığı neydi?
Ajan ekibinin lideri kimdir?
Aşağıda resimde gördüğünüz karakterin adı nedir?
Ne kadar dikkatlisin; Bunlardan hangisinin oyun hangisinin gerçek olduğunu bilebilir misin?
Oyunda Arthur, John'un yapamadığı neyi yapabilmektedir?
Hikayeye göre Dutch'ın sevdiği kadın olan Annabelle'i kim öldürdü?
Oyundaki ana ulaşım aracı nedir?
Van Der Linde çetesi, gemi kazası sonrasında hangi adaya düşmüşlerdi?
Aşağıda resimde gördüğünüz karakterin adı nedir?
Dutch'ın sürekli gitmek istediği yer neresiydi?
"Ben Apple'cıyım" diyenler buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bilebileceksin?
John Marston'ın hikayesi hangi bölümde başlıyor?
Test sona erdi.
1-6 doğru: Oyun ile alakalı bir şeyler duymuşsun.
7-12 doğru: Oyunu oynamış gibi görünüyorsun.
13-17 doğru: Oyunun hikayesini iyi anlamışsın.
18-20 doğru: Sen tam bir Red Dead Redemption 2 hayranısın!
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Testte kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.