Dışkı nakli diye bir uygulama duymuş muydunuz? Uzmanlara göre insanların ancak yüzde üçünden daha azının dışkısı bağış için gerekli kriterleri karşılıyor. Çok daha az sayıda kişinin dışkısı ise "ideal bağışçı" kategorisine giriyor. Bilim insanları şimdi en sağlıklı dışkının peşinde. Adam Faye, 2013 yılında hangi akşam yemeğinin en kaliteli dışkıyı üreteceğini düşünmeye başladı.O dönemde dördüncü sınıf tıp öğrencisi olan Faye, şiddetli bağırsak sorunlarına yol açan ve birçok antibiyotiğe dirençli olan Clostridium difficile (C. difficile) bakterisinin neden olduğu enfeksiyonların nasıl tedavi edilebileceğini öğreniyordu.Yaşlı bir hastada enfeksiyon sürekli tekrarlıyordu ve hastanın dışkı nakline ihtiyacı vardı.Bu yöntem ile sağlıklı bir kişiden alınan dışkı, hastanın bağırsaklarına naklediliyor. Amaç, bağırsaklara daha sağlıklı mikroorganizmalar yerleştirerek C. difficile bakterisini baskılamak ve bağırsak florasındaki dengeyi yeniden sağlamak.Ancak gerekli dışkı nereden bulunacak? O yıllarda dışkı bankaları yaygın değildi. Hastanın ailesi ve arkadaşları da bağışçı olamıyor ya da olmak istemiyordu.Bunun üzerine Faye gönüllü oldu.Nakilden bir gece önce akşam yemeğinde bir burrito yedi. Ertesi sabah yurt odasında tıbbi amaçlarla kullanılan pembe bir kaba dışkıladı.Daha sonra dışkıyı tuzlu su çözeltisiyle karıştırıp gazlı bezden geçirerek süzdü ve bir şişeye doldurdu.Faye, o anları "Şişeyi bir kağıt torbaya koyduğumu hatırlıyorum. Çünkü elimde bulanık su dolu bir şişeyle dolaşıyordum" diye anlatıyor.Birkaç saat sonra Faye'nin dışkısı kolonoskopi sırasında hastanın bağırsağına yerleştirildi.Bugün New York'taki NYU Langone Health hastanesinde gastroenterolog olarak çalışan Faye, daha sonra işlemin başarılı olduğunu öğrendi. Hastada bir daha C. difficile enfeksiyonu görülmedi.Dışkı nakli nasıl oluyor?Aradan geçen yıllarda bağırsak mikrobiyomunun sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar hız kazandı.Buna paralel olarak dışkı nakillerine ya da bilimsel adıyla gaita mikrobiyotası nakline (FMT) ilgi de arttı.Bu yöntem halihazırda C. difficile enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca huzursuz bağırsak sendromu, diyabet, otizm ve kemik erimesi gibi hastalıklarda da etkisi araştırılıyor.Bazı bilim insanları, dışkı nakillerinin bilişsel gerileme ve ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde de kullanılabileceğini düşünüyor.Dışkı nakilleri doğrudan bağırsaklara uygulanabildiği gibi kapsül haline getirilmiş dışkının ağız yoluyla verilmesiyle de gerçekleştirilebiliyor.Ancak bu amaçla kullanılabilecek nitelikte bağışçı bulmak oldukça zor.Adaylar son derece ayrıntılı sağlık kontrollerinden geçiriliyor ve yalnızca en sağlıklı kişiler bağışçı olabiliyor.Araştırmacıların en değerli gördüğü bağışçıları bulmak ise çok daha güç.Bu haber için altı farklı dışkı bankası ve laboratuvarla görüştük.Kurumların tamamı güvenilir bağışçı bulmanın son derece zor olduğunu, bu nedenle bağışçılarının kimliklerini paylaşmak istemediklerini söyledi.Peki bu seçkin bağışçılar kim? "Mükemmel dışkının" bulunması için bilim nasıl kullanılıyor?Dışkı bağışçılarıDışkı bağışçılarının taranmasında her yerde aynı kriterler uygulanmıyor.Süreç, dışkının hangi hastalığın tedavisinde kullanılacağına göre değişiyor. Her durumda oldukça ayrıntılı bir değerlendirme yapılıyor.New York'taki Weill Cornell Medicine adlı tıp şirketinde gastroenterolog olarak çalışan Carl Crawford, "Aradığımız kişiler sağlık açısından neredeyse kusursuz olmalı, onları tıpkı organ bağışçılarını değerlendirir gibi tarıyoruz" diyor.Crawford'a göre adaylar, böbrek ya da kan bağışçılarında olduğu gibi son derece kapsamlı sağlık kontrollerinden geçiriliyor.Dışkı bağışçısı olmak isteyenlerin öncelikle sağlık anketlerini doldurması ve görüşmelere katılması gerekiyor.Ayrıca bulaşıcı hastalıkların tespiti için ayrıntılı kan ve dışkı testleri yapılıyor.Bu testlerde 30'dan fazla bakteri, parazit ve çoklu ilaca dirençli mikroorganizma taranabiliyor. Bazı merkezler Covid-19 ve grip testlerini de zorunlu tutuyor.Bunun nedeni birçok bulaşıcı hastalığın dışkı yoluyla bulaşabilmesi.Dışkı naklinin istemeden E. Coli bakterisinin bulaşmasına neden olduğu vakalar mevcut.Covid-19 gibi bazı solunum yolu enfeksiyonları sifon çekildiğinde havaya karışan dışkı parçacıkları aracılığıyla yayılabiliyor.Potanisyel bağışçıların bağışıklık sistemi hastalıkları ve ruh sağlığı sorunları gibi teşhisleri çin hastalık geçmişleri de inceleniyor.Bazı laboratuvarlar ise adayların kullandığı ilaç ve takviyeleri ayrıntılı biçimde değerlendiriyor. Buna multivitaminler ve demir takviyeleri de dahil.Toronto Üniversitesi'nde tıbbi mikrobiyolog olarak çalışan Susan Poutanen, "Bu tür ürünleri neden kullandıklarını soruyor ve mümkünse bırakıp bırakamayacaklarını değerlendiriyoruz" diyor.Toronto'daki programda bağışçılar ayrıca son bir hafta içinde yaygın alerjenleri tüketip tüketmediklerini de kaydediyor.Poutanen, "Bazı durumlarda kuruyemiş içermeyen dışkıya ihtiyacımız olabiliyor" diye ekliyor.Bağışçıların çoğu 18 ila 48 yaş arasında olsa da dışkı nakli her yaş grubuna uygulanabiliyor.Gaita nakli yapan Toronto Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Susy Hota, "17 yaşındaki hastaları da 96 yaşındaki hastaları da tedavi ediyoruz" diyor.Çoğu dışkı bağışı programı adayların beslenme alışkanlıklarını doğrudan değerlendirmese de uzmanlara göre ideal bağışçıların lif açısından zengin ve dengeli beslenmesi tercih ediliyor.Meyve, sebze ve tam tahıllar bağırsak mikrobiyomunun gelişmesi için gerekli ortamı sağlıyor.Crawford, "İlk bakışta vejetaryenlerin ideal bağışçı olacağı düşünülebilir. Ancak hem bitkisel hem hayvansal gıdalar tüketen kişilerin bağırsaklarında genellikle daha yüksek mikrobiyal çeşitlilik görüyoruz" diyor.Hota ve Poutanen'e göre bağışçıların fazla kilolu olmaması da tercih edilen özellikler arasında.Nitekim yayımlanan bir vakada daha önce zayıf olan 32 yaşındaki bir kadın, sağlıklı ancak fazla kilolu bir bağışçıdan dışkı nakli aldıktan sonra obezite geliştirdi.Uzmanlar değerlendirme sürecinde alkol tüketimi, egzersiz alışkanlıkları ve uyku düzeni gibi birçok başka faktörü de dikkate alıyor.Seyahat geçmişi de önem taşıyor. Bunun nedeni, bağışçıların yurt dışı seyahatleri sırasında antibiyotiklere dirençli bağırsak bakterileri edinmiş olma ihtimali.Artık kendisi doğrudan dışkı toplamasa da Crawford, deneyimlerine göre başvuranların yalnızca yaklaşık yüzde üçünün ilk eleme aşamasını geçebildiğini söylüyor.Bu grubun da yaklaşık yarısının düzenli bağışçı olmaya uygun bakteri çeşitliliğine sahip olduğu değerlendiriliyor.Toronto'da çalışan Hota'nın verilerine göre ise ilk taramayı geçenlerin oranı yalnızca yüzde 1,6.Düzenli bağışçı olarak programa kabul edilenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 0,6'da kalıyor.

Ancak dışkı bankaları ve araştırma programlarını yöneten bilim insanları, bağışçı olmanın gerektirdiği pratik ve lojistik yükümlülüklerin hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.Faye'nin yaptığı gibi tanıdığınız bir hasta için tek seferlik bağışta bulunmak oldukça istisnai bir durum.İlk taramaları geçen az sayıdaki adaydan biriyseniz, büyük olasılıkla düzenli bağışçı programına davet ediliyorsunuz.Bu da neredeyse her gün laboratuvara giderek bağışçılar için ayrılmış tuvalette dışkılamanız anlamına geliyor.Birçok dışkı bankası bağışçılara ödeme yapıyor. Örneğin ABD'de bir bağış karşılığında verilen ücret 25 ila 100 dolar arasında değişebiliyor.Dışkı bankaları, yeni bağışçılar bulmak yerine genellikle aynı kişilerle çalışmayı tercih ediyor. Bunun hem daha pratik hem de daha verimli olduğu belirtiliyor.Toronto Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Susy Hota, "Bağışçılarla kurulan ilişki bana son derece ilginç geliyor" diyor.Hota'ya göre programların başarısı için bağışçılarla güvene dayalı bir ilişki kurulması gerekiyor. Ancak bunu yaparken onların kişisel tercih ve kararlarına da saygı gösterilmesi şart.Bu kapsamda bağışçılardan yaşam tarzlarında meydana gelen küçük değişiklikleri bile araştırma ekipleriyle paylaşmaları istenebiliyor.Süper dışkılayıcılarAncak tüm bu ön değerlendirme ve testler her şeyi öngörmeye yetmiyor.Gerekli kriterleri karşılayan bağışçılardan alınan dışkıların tekrarlayan C. difficile enfeksiyonunu tedavi etme ihtimali eşit. Ancak bazı araştırmalara göre belirli bağışçılardan alınan dışkılar diğerlerine kıyasla çok daha yüksek iyileşme oranları sağlayabiliyor.Bağırsak iltihabıyla seyreden bir hastalık olan ülseratif kolitte dışkı naklinin etkisini inceleyen 2015 tarihli bir çalışmada 38 hastadan yalnızca dokuzunda iyileşme görüldü. Bu dokuz kişiden yedisi ise dışkıyı aynı bağışçıdan almıştı.2017 yılında yapılan başka bir çalışmada ise nakil için yedi farklı bağışçıdan alınan dışkılar birleştirildi.İçeriğinde belirli bir bağışçıya ait dışkının da bulunduğu karışımı alanlar, bu dışkıyı içermeyen karışımları alanlara göre yaklaşık iki kat daha fazla fayda gördü.Ancak bu "seçkin" dışkıyı bu kadar etkili kılan unsurun ne olduğu henüz bilinmiyor.Dışkı bağışı sırasında ayrıntılı mikrobiyom analizleri rutin olarak yapılmıyor.Buna rağmen araştırmalar en iyi bağışçıların bağırsaklarındaki bakterilerin sayı ve çeşidinin çok olduğunu gösteriyor.Bu kişilerin dışkılarında ayrıca yararlı bakterilere de daha sık rastlanıyor. Bu bakterilerden bazıları bağırsaklarda iltihabı azaltmaya ve bağırsak duvarını korumaya yardımcı olan bütirat adlı yağ asidini üretiyor.Ancak uzmanlara göre hiçbir bağışçının dışkısı tek başına her soruna çözüm değil.Adam Faye, C. difficile enfeksiyonları için ideal görülen bir bağışçının, örneğin huzursuz bağırsak sendromu ya da depresyon gibi başka durumlarda hiçbir etkisinin olmayabileceğini söylüyor.Faye, "Hala bu işin sırrını çözmeye çalışıyoruz" diyor.Massachusetts General Hospital hastanesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Elizabeth Hohmann ise "Böyle 'süper bağışçıların' gerçekten var olduğuna eminim" diyor.Ancak Hohmann'a göre bilim insanlarının bu kişileri güvenilir biçimde tespit edebilecek testleri henüz yok.Bunun nedenlerinden biri de "süper dışkının" ne olduğuna dair üzerinde uzlaşılmış bir tanım olmaması.Öte yandan giderek artan sayıda araştırma, en iyi dışkıyı aramaktan ziyade hastaları kendileriyle uyumlu bağışçılarla eşleştirmenin daha umut verici bir yaklaşım olabileceğine işaret ediyor.Bilim insanları, bağırsak mikrobiyomlarının çeşitliliği gibi ölçütleri kullanarak hem bağışçıları hem de hastaları farklı kategorilere ayırabileceklerini düşünüyor.Böylece her hasta için en uygun bağışçının belirlenmesi mümkün olabilir.Dışkıdan haplaraAncak en iyi bağışçılardan alınan en yüksek kalitedeki dışkılar kullanılsa bile dışkı nakli hala tam anlamıyla öngörülebilir bir tedavi yöntemi değil.Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden Sara Benterkia, "Dışkı nakli ile ilgili en büyük çekincem muhtemelen sonuçların öngörülemez olması" diyor.Benterkia'ya göre nakil sırasında yalnızca tek bir bakteri değil, bütün bir mikrobiyal topluluk aktarılıyor. Bu nedenle dikkate alınması gereken çok sayıda değişken bulunuyor.Farklı bağışçılar, farklı hazırlama yöntemleri ve farklı alıcılar, bağırsak mikrobiyomunda birbirinden oldukça farklı değişikliklere yol açabiliyor.Carl Crawford ise dışkı nakillerinin gelecekte daha standartlaştırılmış tedavilere geçişte bir basamak görevi görebileceğini düşünüyor.Örneğin ilaç şirketi Ferring Pharmaceuticals, yararlı bakteriler bakımından zengin bağışçılardan elde edilen dışkıdan üretilen Rebyota adlı bir ürün geliştiriyor.Bir diğer şirket olan Seres Therapeutics ise insan dışkısından elde edilen belirli bakteri sporlarını içeren Vowst adlı kapsülleri üretiyor.Her iki ürün de tekrarlayan C. difficile enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almış durumda.Crawford'a göre C. difficile enfeksiyonlarının tedavisinde geleceğin yaklaşımı, uygun bağışçılardan seçilen bakterilerin laboratuvar ortamında çoğaltılmasıyla üretilen mikrop kapsülleri olabilir."Ben mikrobiyom temelli tedavilerin tıbbın geleceği olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum" diyor.Ancak Crawford, insan mikrobiyomundan yararlanmayı hedefleyen bu geleceğin bazı riskler de taşıdığını vurguluyor. Ona göre modern yaşam biçimi, doğal bağırsak mikrobiyomumuzu giderek daha fazla değiştiriyor.Örneğin aşırı işlenmiş gıdaların bağırsaktaki mikrobiyal çeşitliliği azalttığı biliniyor.Crawford, "Sindirim sistemimizde bulunan ve bizi gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı koruyabilecek birçok mikroorganizmanın özelliklerini kaybetme ihtimalinden endişe duyuyorum" diyor.Bağırsaklardaki potansiyel tedavi gücünü tropikal yağmur ormanlarında keşfedilen faydalı bitkisel bileşiklere benzeten Crawford, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bağırsaklarımızdaki mikrobiyom bundan çok daha zengin ve bize benzer şekilde fayda sağlayabilir. "Ancak biz bunu çoğu zaman doğal bir şey olarak görüp değerini yeterince fark etmiyoruz."Bu haberde yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonellerin tıbbi tavsiyelerinin yerine geçecek şekilde değerlendirilmemelidir. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. Yapay zekayı nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi burada.

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