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Transfer haberleriyle dünya çapında tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun Instagram ve X hesapları hakkında Türkiye'de erişim engeli kararı alındığı bildirildi. Yasa dışı bahis reklamları nedeniyle alınan kararı X'in henüz uygulamadığı belirtildi.
Dünya futbolunun transfer gündemini belirleyen isimlerden biri olan İtalyan spor muhabiri Fabrizio Romano'nun sosyal medya hesaplarına yönelik Türkiye'de erişim engeli kararı alındığı bildirildi.
GEREKÇESİ YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARI
Siber Güvenlik Başkanlığının, Romano'nun sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis reklamlarına yer vermesi nedeniyle erişim engeli kararı aldığı belirtildi.
X HENÜZ KARARI UYGULAMADI
Dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan ve transfer haberlerini "Here we go" ifadesiyle duyurmasıyla tanınan Romano'nun Instagram ve X hesaplarının karar kapsamında olduğu bildirildi. X'in ise henüz erişim engeli kararını uygulamadığı ifade edildi.