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Dünya futbolunun transfer gündemini belirleyen isimlerden biri olan İtalyan spor muhabiri Fabrizio Romano'nun sosyal medya hesaplarına yönelik Türkiye'de erişim engeli kararı alındığı bildirildi.

GEREKÇESİ YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARI

Siber Güvenlik Başkanlığının, Romano'nun sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis reklamlarına yer vermesi nedeniyle erişim engeli kararı aldığı belirtildi.

X HENÜZ KARARI UYGULAMADI

Dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan ve transfer haberlerini "Here we go" ifadesiyle duyurmasıyla tanınan Romano'nun Instagram ve X hesaplarının karar kapsamında olduğu bildirildi. X'in ise henüz erişim engeli kararını uygulamadığı ifade edildi.