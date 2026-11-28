Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçim hazırlıklarından cumhurbaşkanı adaylığına, Abdullah Öcalan'ın kendisine gönderdiği mesajdan Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Özel, özellikle gelecek hafta cuma günü yapacağı açıklamayla dikkat çekti.

"ÜLKE GÜNDEMİNİ SARSACAK BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, gelecek hafta cuma günü önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti. Adayın değişip değişmeyeceği ve yeni adayın kim olabileceği konularına açıklık getireceğini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı: "Gelecek hafta cuma günü, çok önemli. 'Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir, ne olabilir?' sorularına yanıt verecek ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım."

SEÇİM İÇİN 15 MAYIS TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

Seçime yönelik soruyu da yanıtlayan Özel, Yeni Parti'nin kurultayının üzerinden henüz 6 ay geçmediğini belirterek gelecek yıl 15 Mayıs'tan önce yapılacak seçimlere partisinin mevcut haliyle katılamayacağını söyledi. Bu ihtimale karşı hazırlık yaptıklarını belirten Özel, seçime girme yeterliliği bulunan başka bir parti üzerinden seçimlere katılma seçeneğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Özel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Öyle bir durum olduğunda bir başka hazırda bulunan ve seçime girme yeterliliği olan ve bunu sürdüren bir partiden, o partinin belki adı, logosu değişerek Yeni Parti'nin seçime girmekle ilgili kendi aldığı bir tedbir var. Bana sorsalar seçimi ne tarihte yapsınlar, 60 gün sonra yapsınlar. Ne kadar hızlı bir seçim olursa o kadar iyi olur."

"BU PARTİYİ İKTİDAR OLSUN DİYE KURDUK"

Yeni Parti'nin kuruluş amacının iktidar olmak olduğunu vurgulayan Özel, seçim hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Özel, "Biz bu partiyi muhalefet etsin diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Biz bu partiyi bir partimiz olsun diye değil Türkiye'yi yönetsin, sorunları çözsün diye kurduk. Bu heyecanla kurultayı da tamamladık, seçime doğru gidiyoruz. Sandık hazır, seçmen hazır, geleceğin iktidarı hazır." dedi.

Özel, 2028 yılında yapılacak bir seçimi ise erken seçim olarak kabul etmeyeceklerini vurguladı.

ÖCALAN'IN GÖNDERDİĞİ MESAJ...

Özel'e, Abdullah Öcalan'ın kendisine gönderdiği belirtilen mesaj da soruldu. İmralı Heyetinin kendisinden randevu talep ettiğini doğrulayan Özel, görüşmenin henüz gerçekleşmediğini ve mesajın kendisine iletilmediğini açıkladı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın perşembe günü için randevu talebinde bulunduğunu belirten Özel, görüşmenin neden gerçekleşmediğini şöyle anlattı: "Bizden randevu talep ettiler perşembe günü için Sayın Pervin Buldan, Özgür Bey ve Mithat Sancar Hocamız. Ben bizzat telefonla döndüm. O aradığı gün bizim gün boyu PM'miz, YDK'miz vardı. Perşembe günü Gaziantep'e gidiyordum. Cuma onlar Diyarbakır'daydı. Hafta sonu girdi. 'Gelecek hafta yeniden konuşuruz' dendi. Orada bir mesaj iletileceği anlaşılıyor çünkü bir mesaj var iletilecek ama o görüşme daha gerçekleşmedi."

İZLEME KOMİSYONU'NA NEDEN ÜYE VERMEDİKLERİNİ ANLATTI

Özgür Özel, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Komisyona katılmama kararlarının barış sürecine karşı oldukları anlamına gelmediğini belirten Özel, "Biz barışta yokuz demedik, 'bizi sıkıştırdığınız yerde' yokuz dedik" ifadelerini kullandı. Tartışmaların son 6-7 gündür daha sağlıklı bir zeminde yürütüldüğünü savunan Özel, Kürt vatandaşların da bu konudaki yaklaşımlarına destek verdiğini düşündüğünü söyledi.

Özel, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz barışta yokuz demedik, 'bizi sıkıştırdığınız yerde' yokuz dedik ve bir tartışma başladı. İlk kez süreç sağlıklı bir şekilde 6-7 gündür tartışılıyor ve tüm aktörler bir şeyler demeye başladı. O yüzden çok samimi bir şekilde meseleyi böyle kategorik ve çok sloganvari yaklaşmayan Kürt vatandaşların da çok önemli bir desteği var bu konuda. Bütün bu haberlerin altındaki yorumlardan, sokaktaki yorumlardan. Ben doğru bir uyarı yaptığımızı, doğru bir yerde durduğumuzu ve sağlıklı bir tartışma başlattığımızı düşünüyorum. İş demokratikleşmeye dönerse o zaman çok doğru bir işi hep birlikte yapmış oluruz. Yok öbür türlü vallahi olacak bir tarafı yok o işin."

"YENİ PARTİ SİYASETİN YENİ MERKEZİDİR"

Yeni Parti'nin siyasi çizgisine yönelik "sağa kayıyor" eleştirilerine de yanıt veren Özel, partilerinin yeni bir merkez siyaseti oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Özel, "Yeni bir merkez tarif ediyoruz. Yeni Parti'nin durduğu yer merkez. Yeni Parti siyasetin yeni merkezidir. İçinde bütün demokratlara yer vardır." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA YÖNELİK MÜDAHALEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Özgür Özel, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisince yapılan müdahaleyi de değerlendirdi. Taraftarlara yönelik müdahaleye tepki gösteren Özel, Beşiktaş'ın Filistin'e yönelik tutumuna destek verdi. Özel, "Beşiktaş'ın tutumunu, attığı tüm sloganları, ortaya koyduğu Filistin yanlısı tavrı sonuna kadar sahipleniyoruz." dedi.