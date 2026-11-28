Aşk Ve Taht ile Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan dizilerinden tanınan oyuncu Akın Akınözü, kanser nedeniyle kaybettiği annesi Özlem Akınözü'yü anarken duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu aynı gece sevgilisi Melis Uzunoğlu ile evlilik planı olup olmadığı sorusunu da yanıtsız bırakmadı.

Akınözü, Kansersiz Yaşam Derneği'nin önceki gün İstanbul Büyük Kulüp'te düzenlediği "Neden Olmasın?" kitap söyleşisine konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte derneğin kurucu başkanı Dida Kaymaz ve kitabın yazarı Gizem Yıldız da yer aldı.

"BENİM BURADA OLMA NEDENİM"

Hürriyet'in aktardığına göre konuşması sırasında gözleri dolan oyuncu, kitabın adını taşıyan soruyu kendi hayatıyla şöyle ilişkilendirdi: "Bu kitap bana ilk geldiğinde 'neden olmasın?' sorusunun bende çok net bir karşılığı vardı. 'Neden annem iyileşmesin. Neden annem bu hastalığı yenmesin?' Fakat bugün geldiğim nokta itibariyle ben bu umudu vermek için en doğru kişi değilim."

Akınözü sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama kanserin elimizden alamadığı yaşama cesaretini anlatabilirim. Çünkü bu annemin bana öğrettiği bir şey ve bıraktığı en büyük miras. Ben burada kansere rağmen yaşamaya cesaret etmenin hikayesini anlatmak için buradayım."

EVLİLİK SORUSUNA KISA CEVAP

Söyleşinin ardından muhabirlerin "Evlilik planınız var mı?" sorusuyla karşılaşan oyuncu, "İllaki düşüncesi var tabii. Ama bu işler kısmet" dedi.

İLİŞKİLERİ BİRİNCİ YILINI DOLDURDU

Veliaht, Hercai ve Tuzak gibi yapımlarda da rol alan Akınözü, moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile ilişkisini mayıs ayında katıldıkları bir etkinlikte herkesin önüne çıkarak duyurmuştu. Çift kısa süre önce birlikteliklerinin ilk yılını kutladı. Uzunoğlu bu vesileyle paylaştığı fotoğraflara "Aşık olmak müthiş bir şeymiş, seninle anladım" notunu düşmüştü.