10 çocuk ve 3 görevli için zamana karşı yarış! Ekiplerin seferberliği kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da gezi dönüşünde 10 kız çocuğu ile 3 görevli personeli taşıyan araçla irtibatın kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı. Aracın son GPS sinyalinin alındığı bölgede yoğunlaştırılan çalışmalara AFAD dronları ve Bayraktar İHA da destek veriyor. Ormanlık ve engebeli arazide yürütülen aramaları yollardaki buzlanma ve telefon şebekesindeki sorunlar güçleştiriyor.
- Bolu'da 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla gezi dönüşünde irtibat kesildi, aracın son GPS sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
- Arama çalışmalarına Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler ile Bayraktar İHA ve AFAD dronları katılıyor.
- Bölgede telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve yollardaki buzlanma arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.
Bolu'da 10 kız çocuğu ile 3 görevli personeli taşıyan araçla irtibatın kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.
DÖNÜŞ YOLUNDA ARAÇLA İRTİBAT KESİLDİ
Gezi dönüşünde araçla iletişim kurulamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Aracın son GPS sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
BAYRAKTAR İHA DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI
Jandarma, Afad, sağlık ve UMKE ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler de destek veriyor.
Ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yapan ekiplere AFAD dronlarıyla havadan destek sağlanıyor. Bayraktar İHA'nın da arama çalışmalarında kullanıldığı öğrenildi.
BUZLANMA VE ŞEBEKE SORUNU ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR
Bölgede telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve yollarda meydana gelen buzlanma, arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI KAMERADA
Öte yandan, araçta bulunan 10 çocuk ve 3 görevli personele ulaşılması için ekiplerin bölgede yürüttüğü hummalı arama kurtarma çalışmaları kameralara da yansıdı.