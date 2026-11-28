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Bolu'da 10 kız çocuğu ile 3 görevli personeli taşıyan araçla irtibatın kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.

DÖNÜŞ YOLUNDA ARAÇLA İRTİBAT KESİLDİ

Gezi dönüşünde araçla iletişim kurulamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Aracın son GPS sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

BAYRAKTAR İHA DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Jandarma, Afad, sağlık ve UMKE ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler de destek veriyor.

Ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yapan ekiplere AFAD dronlarıyla havadan destek sağlanıyor. Bayraktar İHA'nın da arama çalışmalarında kullanıldığı öğrenildi.

BUZLANMA VE ŞEBEKE SORUNU ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Bölgede telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve yollarda meydana gelen buzlanma, arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI KAMERADA

Öte yandan, araçta bulunan 10 çocuk ve 3 görevli personele ulaşılması için ekiplerin bölgede yürüttüğü hummalı arama kurtarma çalışmaları kameralara da yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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