Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, dönüm fiyatı 50 milyon ila 100 milyon lira arasında değişen ve toplam değeri 5 milyar ila 10 milyar lirayı bulan kiralık arazilerde tahıl üretimi yapan besici Ahmet Koçer, hayvanlarının yemi için "milyonluk arsaları" tarlaya dönüştürdü.

Konut projelerinin yoğunlaştığı ve arsa fiyatlarının çevre mahallelere kıyasla yüksek seyrettiği 23 Nisan Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönüm arazi kiralayan Koçer, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını bu bölgedeki üretimle karşılıyor. 23 Nisan Mahallesi'ne yakın, konut projelerinin yürütüldüğü noktalarda arazi fiyatları dönüm başına 100 milyon liraya kadar çıkıyor. Söz konusu mahallede kiraladığı arazilerde üretim yapan Koçer, traktörüyle tarlayı hazırladı. Milyonlarca liralık lüks konutların arasında kalan tarım alanlarını işleyen Koçer, ekimini yapıp yaz aylarında hasat edecek ve hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayacak.

"Milyonluk arazilerde üretim yapıyoruz, görenlerin ilgisini çekiyor"

Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, bölgedeki kendi tarlalarının yanı sıra 23 Nisan Mahallesi'nde kiraladığı 100 dönümlük alanda münavebeli (dönüşümlü) tarım yaptığını belirtti. Geçen yıl arpa ektiği tarlalara bu yıl buğday ektiğini anlatan Koçer, hasat edilen ürünün tamamını kendi çiftliğindeki hayvanlar için değerlendirdiğini ifade etti. Şehrin en değerli bölgelerinden birinde tarım yapmasının çevredeki vatandaşların dikkatini çektiğini dile getiren Koçer, şunları kaydetti;

"Şimdi buraya hayvanlara yem için buğday ekeceğiz. Samanını, buğdayını, tanesini yani her şeyini kullanıyoruz. Buğdayları koyunlara kırma olarak, yem olarak veriyoruz. Geçen sene arpaydı, bir sene öyle bir sene öyle değiştiriyoruz. Burası şimdi çok değerli bir arsa aslında. Bu bölgede 100 dönüm kadar kirayla ektiğim yer var. Herkes de merak ediyor burada değerli arazide tahıl üretiyor olmamış. Milyonluk arazilerde üretim yapıyoruz, herkes gelip bakıyor, ilgi çekiyor."

Koçer, "Başköy'de kendi tarlalarım da var ancak hayvanlara yem satın almaktansa kendim ekip maliyeti düşürmeye çalışıyorum. Yemi dışarıdan alsan daha pahalıya gelecek. Herhangi bir ticaret amaçlı değil, kendi hayvanımıza yiyecek çıksın diye ekiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı