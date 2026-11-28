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Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden Bihar'da düzenlenen bir düğün, büyüklüğüyle dikkat çekti. Altı dönem milletvekilliği yapan siyasetçi Anant Singh, kızı Shivangi Singh'in Rishikesh Kumar ile evliliği için Nadawan köyündeki aile evinde büyük bir organizasyon düzenledi.

25 Kasım'da gerçekleştirilen düğüne yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Köydeki yolları araç trafiği kilitlerken, davetlilerin yanı sıra kutlamaları izlemek isteyen binlerce kişi de bölgeye akın etti.

500 AŞÇI, 500 BİN TATLI VE HELİKOPTER PİSTLERİ

Yaklaşık 2,5 hektarlık alana yayılan düğün organizasyonunda törenler ve yemek ziyafeti için ayrı bölümler hazırlandı. VIP konukların helikopterle ulaşımını sağlamak amacıyla beş geçici helikopter pisti inşa edildi.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre konuklara ikram edilmek üzere yaklaşık 500 bin geleneksel tatlı hazırlandı. Yemeklerin hazırlanması için 500 aşçı ve mutfak çalışanı görevlendirildi. Ziyafette bin kilogram civarında et kullanıldığı da bildirildi.

Gelin Shivangi Singh tören alanına lüks bir BMW ile gelirken, damat Rishikesh Kumar'ın düğün alayı 151 araçlık konvoyuyla dikkat çekti. Damat için Land Rover Defender marka bir araç ile altın takıların da hediye edildiği aktarıldı.

AT YARIŞI İZDİHAMA NEDEN OLDU

Düğün kutlamalarının en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak yaklaşık 200 atın katılacağı bir yarış planlandı. Yarışı izlemek isteyen kalabalığın yaklaşık 100 bine ulaşması üzerine çevredeki ağaçlara ve elektrik direklerine tırmananlar oldu.

Kontrolden çıkan kalabalık nedeniyle at yarışı iptal edilmek zorunda kaldı. Düğün alanına ulaşmak isteyen davetliler yüzünden yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafikte ilerleyemeyen bir siyasetçinin aracını bırakarak tarlalardan traktörle organizasyon alanına ulaştığı da yerel basına yansıdı.

Yemek dağıtımı sırasında da izdiham yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde konukların yemek alabilmek için servis noktalarının önünde birbirleriyle yarıştığı, bazı kişilerin tabak bulamayınca bardak ve karton kutuları kullandığı görüldü.

DÜĞÜNÜN EV SAHİBİ 28 CEZA DAVASIYLA KARŞI KARŞIYA

Düğünün ev sahibi siyasetçi Anant Singh'in geçmişi de organizasyon kadar dikkat çekti. Hindistan'da milletvekillerinin adli sicil ve dava kayıtlarını takip eden Association for Democratic Reforms verilerine göre Singh hakkında cinayet, cinayete teşebbüs, adam kaçırma ve gasp gibi suçlamaların da bulunduğu 28 ceza davası bulunuyor.

Singh, hakkındaki suçlamaları reddediyor. Siyasetçinin adı, geçen yıl ekim ayında Dularchand Yadav cinayetiyle ilgili dosyada da gündeme gelmişti. Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin 1 Aralık'a kadar teslim olması yönünde karar verdiği bildirildi.