Polonya'da Stal Stalowa Wola ile Legia Varşova'nın yedek takımlarını karşı karşıya getiren futbol müsabakası, alışılmışın dışında bir olaya sahne oldu. İki takımın sahadaki mücadelesi devam ederken bir kişinin elektrikli scooter ile yeşil zemine girmesi, karşılaşmanın önüne geçti.

MAÇIN ORTASINDA SCOOTER SÜRDÜ

Futbolcuların sahada olduğu sırada elektrikli scooter ile sahaya giren şahıs, maçın devam etmesine aldırış etmeden yeşil zeminde ilerlemeye başladı. Futbol karşılaşmalarında zaman zaman sahaya giren taraftarların görüntülerine rastlanırken bu kez bir kişinin elektrikli scooter ile sahaya girmesi dikkat çekti.

ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Futbol sahasını adeta scooter pistine çeviren şahsın hareketi, karşılaşmanın en sıra dışı anlarından biri oldu. Şahsın neden sahaya girdiği ve olayın ardından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.