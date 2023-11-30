Cesurların sahnesi Big Bang Startup Challenge'ta top 50 girişim belli oldu!

Bu yıl, UBI Global tarafından "Üniversitelere Bağlı Kuluçkalar" kategorisinde dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi seçilen İTÜ Çekirdek'in 12 yıldır düzenlediği Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge'ta sahne alarak, kamuoyu ile tanışacak top 50 girişim açıklandı.

13-14 Aralık tarihlerinde tamamen fiziksel olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte toplamda 8 farklı sektörel dikeyde 50 girişim sunum yapacak. Girişimlere bir önceki yıl 341 milyon TL'yi aşkın ödül, yatırım ve nakit desteği duyurulan Big Bang'in sunuculuğunu her yıl olduğu gibi bu yıl da M.Serdar Kuzuloğlu üstlenirken, ünlü sanatçı Mustafa Sandal da sahne alacak. Etkinliğe kayıt bigbang.itucekirdek.com adresinden yapılıyor.

Big Bang Startup Challenge'ta top 50 girişim belli oldu!

Teknolojik ürün ve hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefleyen girişimcilere büyüme yolculuklarında 360 derece destek sunan kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'in, girişimleri yerel ve global girişimcilik ekositemiyle buluşturduğu Big Bang Startup Challenge'ta top 50 girişim belirlendi.

13-14 Aralık 2023 tarihlerinde "The Braves" temasının ön planda olduğu Cesurların Sahnesi Big Bang'de yılın en iyi 50 girişimi, 8 farklı sektörel dikeyde bir araya geliyor. Girişimleri ödül ve yatırımlarla buluşturacak etkinliğin sunuculuğunu bu yıl da M. Serdar Kuzuloğlu üstleniyor. İki gün sürecek Big Bang'in ilk gününde TOP 50 girişim sektörel dikeylere bölünerek sunum yapacak; ikinci gün ise girişimlerin ödül ve yatırımları duyurulacak.

Hakkı Alkan'dan yeni girişim: Co-Founder.Academy!

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın sahne alacağı etkinlik için hazırlanan özel şovlar ve DJ performansı ile heyecan ve coşku hiç azalmayacak. Girişimcilik ekosistemine ev sahipliği yapan Big Bang'de katılımcılar, network'ünü genişletmenin yanı sıra fuaye alanında kurulacak olan girişim stantları ve deneyim alanlarıyla birçok teknolojik yenilik ile tanışma fırsatı bulacak.

Girişimlere bir önceki yıl 341 milyon TL'yi aşkın ödül, yatırım ve nakit desteğinin duyurulduğu ve bugüne dek onlarca başarı hikayesine şahitlik eden Big Bang etkinliği tüm teknoloji meraklılarına açık ve ücretsiz.

İTÜ Çekirdek bugüne dek 4 bin 200'den fazla teknoloji girişimini destekledi

Her yıl ortalama 500 startup'ı destekleyip Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer yaratan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, 10 yılı aşkın süredir 4.200'den fazla teknoloji girişimini destekleyerek 1.400'ünün şirketleşmesine katkı sağladı.

Girişimlerin 10.000 kişiye istihdam yaratmalarına ve 150 milyon dolar yatırım almalarına destek olan İTÜ Çekirdek'in bünyesinde yer alan girişimlerin yarattığı toplam değerleme ise 1,5 milyar dolara ulaştı.

12 yıldır İTÜ Çekirdek desteğiyle teknolojilerini geliştiren yüzlerce girişim, Big Bang sahnesinde aldıkları ödül ve yatırımlarla ivmelenerek global başarı hikayelerine ulaştı. Bu girişimler arasında 40'dan fazla ülkeye distribütörlük ağı kuran, Silikon Vadisi'nden yatırım alan, sektörlerin değişmesine sebep olan ve geleceğin unicorn adayı girişimler bulunuyor. Big Bang 2023'te de yine geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak girişimlerin doğması bekleniyor.

Big Bang'de; Elginkan Vakfı Elmas Paydaş; EPDK|Elder, İstanbul Büyükşehir Belediyesi- İstanbul Planlama Ajansı ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Platin Paydaş; AGESA, Akbank, AKSigorta, Aktif Ventures, Aveon Global Sigorta, Anadolu Efes, Anadolu ISUZU, Coşkunöz Eğitim Vakfı, EnerjiSA, Ford Otosan, ForInvest, Golrang Innovation Center, Smart Güneş Teknolojileri, Teknasyon, Yalçıner Patent ve Yapı Kredi Teknoloji Altın Paydaş olarak girişimlerimizin ivmelenlerini artırmak amacıyla destek oluyor, geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyor.

Big Bang Startup Challenge 2023'te sahne alacak top 50 girişim şu şekilde:

"Automotive & Mobility" Sahnesi Girişimleri

AcademicSight: Üretim hattına sahip firmaların, ürünlerinin kalite kusurlarını otomatik olarak tespit ederek kalite kontrol süreçlerini hızlandıran ve maliyetleri azaltan bir yapay zeka tabanlı sistemdir.

Driven AVS: Dijital Yarış Antrenörü ile yarış pilotlarının pist üstünde nerede ve neden zaman kaybettiklerini tespit ederek antrenman verimliliğini artırıp sürüş performanslarını artırmaktadır.

Newky: Patentli IOT cihazı ve uygulaması üzerinden kullanıcının biyometrik verileri ile cep telefonunu güvenli dijital anahtara dönüştürerek araç, kapı, cihaz ve dosyalarla eşleştirip kullanıma erişim izni sağlamaktadır.

Sutech Otonom Teknoloji A.Ş: Elektrikli, çevreci, otonom sürüş destekli ve uzaktan kontrol edilebilen, paylaşımlı su üstü mobilite servisidir.

Pina Minds: Uzman olmayan bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tek bir kinestetik gösterim ile programlanan ve farklı görevleri yerine getirebilen robotlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Powea: Elektrikli araçların şarjları sırasında ptf, yenilenebilir enerji oranı ve şebeke uygunluğuna göre optimizasyon sağlayan şarj istasyonu yazılımları geliştirmektedir.

Wyseye (Hasar.AI): Araç hasarlarını hızlı, hassas ve objektif bir şekilde değerlendirmeye olanak tanıyan yapay zeka destekli bir platform sunmaktadır.

ZGN Otonom: Modüler ve giydirilebilir otonom operasyon çözümleri geliştirmektedir.

"Energy" Sahnesi Girişimleri

AREYLight Al: Enerji verimliliği ve aydınlatma yönetimi konularında inovasyonu teşvik eden akıllı çözümler sunarak dünya genelinde enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik sağlamayı hedeflemektedir.

Buradayım: Elektrik alan teoremi, güç sistem analizi ve veri analizi tekniklerini birleştirerek oluşturduğu teknikler yardımı ile elektrik hatlarında arızanın yerini tespit edebilmektedir.

DES – Dalga Enerjisi Dönüşüm Projesi: Dünyanın en büyük dalga enerjisi projesidir.

INNOFLUX Teknoloji: "Enerji Odaklı Altyapı Firmaları" içerisinde bakım süreçlerinden edinilen her fotoğraf üzerinde kullanabilecekleri merkezi bir görüntü işleme yazılımıdır.

Regenas: Geliştirilen rejenerasyon ve reaktivasyon teknolojileri ile ek atık oluşturmadan yenilenmiş mineral yağı üretimi yapmaktadır.

Rumitech: Güneşten ve rüzgardan elde edilen hibrit enerjiyi üzerinde depolayan ve şebeke bağımsız olarak çalışabilen sürdürülebilir enerji sistemleri üretmektedir.

SC&P-Smart City & Partners: Uydu görüntüleme, uzaktan algılama, IoT teknolojileri ve risk analizleri ile çevre ve afet yönetiminde proaktif karar destek sistemleri sunarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmektedir.

TUMURLY: Akıllı güneş ve rüzgar türbinleri üreten ve geliştiren bir teknoloji firmasıdır.

"ITU SEED" Sahnesi Girişimleri

Develhope: Genç işsizliğiyle mücadele etmek için "şimdi öğren, sonra öde" modeline sahip kodlama eğitim kampıdır.

Ender Turing: Satışları ve müşteri deneyimini artırmak için 24 dilde en hızlı değere ulaşan Konuşma Analizi platformudur.

Geojet: Çevrim içi haritalarda ve yerel aramada yerelleştirilmiş sosyal ve arama pazarlaması için bir araçtır.

Nomis: Web3 ekiplerinin ürün, hizmet ve topluluklarını daha hızlı büyütmelerine yardımcı olan kimlik protokolü ve yapay zeka destekli cüzdan değerlendirme altyapısıdır.

Pulsetto: Vagus sinir uyarıcı (giyilebilir ve uygulama) olarak stresi azaltmak, kaygıyı hafifletmek ve uykuyu iyileştirmek için pratik bir yol sunmaktadır.

"Marketplace & Platform" Sahnesi Girişimleri

FanSupport: Spor kulüplerine koşullu destek verilmesini sağlamak amacı ile kurulan ilk ve tek dijital platformdur.

LinqiApp: 175 ülkeden 3,5 milyar insanın İngilizce konuşma pratiği sorununu yapay zeka destekli, oyunlaştırma ve akran öğrenimi ile çözmeyi hedeflemektedir.

LojiPark Dijital Lojistik Terminali: Lojistik sektörünün UBER'i olarak hizmet vermektedir.

GotoSailing.com: Tekne kiralama ve keyifli bir deniz tatili için benzersiz kullanıcı deneyimine dayanan bağımsız bir online platformdur.

Oniki: Geliştirdiği yapay zeka destekli B2B Matchmaking yapan hibrit etkinlik teknolojisi ile konferans, kongre, zirve ve B2B toplantılarını, fiziksel ve online ortamda ölçülebilir, verimli ve keyifli bir hale getirmektedir.

"AI & Blockchain" Sahnesi Girişimleri

CopeTract: Sözleşmeleri blok zincirde depolayarak dijitalleşmesini sağlamaktadır.

Dejure AI: Hukukçular için yapay zeka teknolojisine sahip arama motorudur.

Intersection: Kullanıcıların kendi borsa hesaplarında kullanmaları için optimizasyon ve işlem amaçlı yazılım çözümleri sunan algoritmik trade platformudur.

OneNewOne: Yapay zeka tabanlı "Akıllı Aday Sınıflandırma, Eşleme", "Akıllı Mülakat", "Akıllı Otomasyon" ve "Akıllı Teklif" modüllerini içeren işe alım yönetim sistemidir.

u-xer | Quality Museum Bilgi Teknolojileri A.Ş.: Ekranda yapılan işlerin otomatize edilmesini sağlayan RPA ve test otomasyon ürünüdür.

Utilify: Blokzincir tabanlı topluluk etkileşim platformudur.

"Digital Arts" Sahnesi Girişimleri

Archade: Tasarımcılara yönelik AI-entegre bir pazaryeri projesidir.

Arkerobox: Çocukların dünya kültürel mirasını keşfetmesi için yenilikçi eğitim metotları ile deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak eğitici kutu oyunları geliştirmektedir.

Handler – Hand Shake with Al: Handler, yapay zeka ile dijital oyun geliştirme süreçlerini optimize eder ve otomatize eder; kod üretimi, oyun tasarımı ve oyun dengesi için geliştirdiği araçları kendi iş akışlarında aktif olarak kullanırken, aynı zamanda diğer oyun şirketlerinin üretim süreçlerine yapay zeka entegrasyonu hizmeti de sunmaktadır.

Soundbank: Müzik dinleyicilerinin, fanların veya yatırımcıların, müziklerin gelecek dinlenme gelirlerine ortak olmasını ve düzenli gelir elde etmesini sağlarken, müzikleri tokenize ederek yatırıma açmaktadır.

V-Risetech: AI tarafından üretilen MOCAP verisi sayesinde, seçilen sanal stüdyolarda metin ve dinamik kamera hareketleri ile video içeriği oluşturulmasını sağlamaktadır.

"Insurtech & Wellbeing" Sahnesi Girişimleri

Aivigo: İş kaynaklı bel, boyun ve sırt ağrısı gibi kas-iskelet rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde kişiselleştirilmiş çözümler sunan yapay zeka destekli dijital sağlık platformudur.

Bambala: Annelerin hayatını kolaylaştıran +6 aylık bebeklere günün her anında, pratik, lezzetli, besleyici, uzun raf ömürlü, katkı maddesiz ürünler ve bu ürünlere kolayca annelerin ulaşmalarını sağlayan dijital çözümler sunmaktadır.

CS MOTOR TEST: Araç motorlarında yanma odası kaçaklarının tespitini sağlamaktadır.

Mistikist: Görsel-işitsel uyaranlar kullanarak, stresin azaltılmasına, odaklanmanın ve iş performansının artırılmasına destek olan beyin dalgası düzenleyicisi ve yapay zeka destekli nörobilim uygulamasıdır.

Yanhak.com: Çalışanların gelirlerini, haklarının tümünü tam kapsamlı olarak kişiselleştirebilmelerini ve yönetebilmelerini yapay zeka desteğiyle sağlayan bir platformdur.

"Sustainability & Smart Cities" Sahnesi Girişimleri

Avisoff: Kuşların verdiği zararları, kuşlara zarar vermeden engelleyen yeni nesil kuş kaçıran lazer sistemleridir.

Beespenser: Elektronik devre kartı üreten prototipleme cihazı geliştirmektedir.

Captanomy: İmalatçı, ihracatçıların karbon salımlarını ölçüp azaltmalarına yardımcı olarak performanslarını puanlayıp bankalar ve sigorta şirketleriyle bağlantıya geçirerek yeşil ürünleri için avantajlı oranlar elde etmelerini sağlayan yenilikçi bir SaaS platformudur.

DGMOS: Uluslararası anlaşmalar paralelinde tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren tüm işletmelerin süreç yönetimlerini etkin ve güvenli bir şekilde yönetebilmesini sağlamak amacıyla Saas Dijital servis hizmetleri sağlamaktadır.

Kenevir Blok: İklim krizine önlem olarak karbon negatif, kendinden ısı-ses yalıtımlı, yangına dayanıklı geri dönüştürülebilir ve doğal olarak üretilen kenevir blok ürünü ile sağlıklı yapılar inşa etmektedir.

Otonom Sürüş ve Engel Tespit İiin LIDAR: Otomotiv ve Robotik Sistemleri için LIDAR Çözümü sunmaktadır.

Packard Air Conditioning Technology Inc.: Güneş paneli destekli iklimlendirme ve soğutma cihazları üretmektedir.

Parkera Arge ve Sürdürülebilir Teknolojiler Ticaret Anonim Şirketi: Sürücülerin saniyeler içerisinde boş park yeri bulmalarına ve karbondioksit emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli mobil uygulamadır.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve kayıt için; bigbang.itucekirdek.com