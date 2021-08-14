İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez
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İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez

İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik incelemeler için bölgeye gitti. Sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisindeki denetlemenin ardından sahanın durumunu soran Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne de yasa dışı göçmen ülkemize girebilir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Tedbirler yerinde denetleniyor! Bakan Akar ve komuta kademesi İran sırında

SIFIR NOKTASINA GİTTİ

Bakan Akar ile Orgeneral Güler ve Avsever, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.

Tedbirler yerinde denetleniyor! Bakan Akar ve komuta kademesi İran sırında

"BİZ BURADAYKEN TERÖRİST DE YASA DIŞI GÖÇMEN DE YURDUMZUA GİREMEZ DEDİ"

Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir." yanıtını verdi. Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti.

Tedbirler yerinde denetleniyor! Bakan Akar ve komuta kademesi İran sırında

TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK TESLİM ALDI

Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanına Türk bayrağı emanet etti. Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı. Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

İşte bölgeden fotoğrafalar:

İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez
İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez
İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez
İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez
İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez
İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez



Tedbirler yerinde denetleniyor! Bakan Akar ve komuta kademesi İran sırında
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (2)
ALPİNGO BEY: Gerçekten çok tatmin edici cevap Bizim gördüklerimiz Afganlılar değil uzaylılar zaten
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İLHAN BAL: Ülkemize giren girdi şakamısınz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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İran sınırında denetleme yapan Bakan Akar'ın Mehmetçik'ten aldığı cevap tatmin etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez - Haberler
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