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Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor

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Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor Haber Videosunu İzle
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte yatırdıkları 163 milyon 46 bin TL için "Birikimimiz" ifadesini kullanması dikkat çekti. Hakimlikte aylık gelirini 500 bin TL olarak açıklayan Kaya'nın, söz konusu tutarı bu gelirle ve hiç harcama yapmadan biriktirmesi yaklaşık 27 yıl sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik savunmasındaki birikim açıklaması, yatırım tutarıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın fon kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler için toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdıkları belirtilirken, eski bakan bu parayı eşiyle birlikte biriktirdiklerini söyledi.

500 BİN TL GELİRLE BİRİKTİRMESİ 27 YIL SÜRÜYOR

Hakimlikte aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan eden Kaya'nın söz konusu tutarı yalnızca bu gelirle biriktirmesi için yaklaşık 326 ay boyunca hiç harcama yapmaması gerekiyor. Bu da yaklaşık 27 yıl 2 aya karşılık geliyor.

Aylık 100 bin TL kazanan bir kişinin ise 163 milyon 46 bin TL'yi biriktirebilmesi için yaklaşık 1.630 ay, yani 135 yıl 10 ay boyunca gelirinin tamamını ayırması gerekiyor. Bu hesaplamalar, gelirlerin sabit kaldığı, hiçbir harcama yapılmadığı ve yatırım getirisi elde edilmediği varsayımına dayanıyor.

"EŞİMLE BİR MİKTAR BİRİKİMİMİZ VARDI"

Fatma Betül Sayan Kaya, hakimlik ifadesinde daha önce borsadan uzak durduğunu ancak eşiyle birikimlerini değerlendirmek istediklerini anlattı.

Kaya, "Ben üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim. Eşimle bir miktar birikimimiz vardı bu birikimi değerlendirmek istedik" dedi.

Ancak eski bakanın aktarılan ifadesinde, 163 milyon 46 bin TL'lik toplam yatırımın hangi gelir kaynaklarından oluştuğuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

163 MİLYON TL YATIRDILAR, 2,17 MİLYAR TL ÇEKTİLER

Soruşturma kapsamında aktarılan işlem verilerine göre Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 63,4 milyon TL, eşi İlyas Kaya ise 99,7 milyon TL yatırdı. Çiftin yatırdığı toplam tutar yaklaşık 163,1 milyon TL'ye ulaştı.

Kaya'nın işlemlerinden yaklaşık 1,34 milyar TL, eşinin işlemlerinden ise 826 milyon TL çekildiği belirtildi. Böylece çiftin çektiği toplam para yaklaşık 2,17 milyar TL olurken, yatırılan ve çekilen tutarlar arasındaki fark 2 milyar TL'yi aştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kaya, hakimlikteki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek Tera Grubu yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı iddiasını reddetti. Hisselerinin yarısından fazlasını ağustos ayında sattığını savunan Kaya, fonlarla ilgili tasfiye kararının ardından eşiyle birlikte TMSF'ye başvurarak kendilerine bildirilen tutarı iade ettiklerini söyledi.

Hakimlik ise hisse işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarı ve dosyadaki diğer değerlendirmeleri dikkate alarak kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yorumları yayınlama cesaretiniz olmadıktan sonra sizin bu haberleriniz havanda su döğmekten öte bir anlamı yok .

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Haber YorumlarıTalip Konyali:

BEDAVA SİRKE ...FONDAN TATLIDIR....ADALET ER YADA ŞİMDİ...TECELLİ ETMELİ..27 SENE BEKLEMİŞLER NASIL OLSA..SONUCUNA DA KATLANSINLAR ARTIK...YEDİKLERİ HURMALAR (FONLAR)...MAHREM YERLERİNİ ELBETTE TIRMALAR...

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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Demekki Fatma hanim dünyaya gelir gelmez aylik 500 bin lira geliri varmis ve biriktirmis niye kiziyorsunuzki ayip yani sizin varmi aylik 500 bin geliriniz yok kiskanmayin 163 milyonu sorarsaniz zaten aile ve sosyal bakaniyim kasa bende oradan aliverdim fon a yatirdim yani bunu ysptim itiraf ediyorum dese iyi olur

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