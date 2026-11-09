Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş Haber Videosunu İzle
İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
8 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçim sıkıntısı milyonlarca vatandaşın gündemindeyken İstanbul'da bir grup kadının katıldığı lüks pilates etkinliğinin fiyatı dikkat çekti. Yat üzerinde düzenlenen iki saatlik etkinlik için katılımcıların kişi başı 500 Euro, yaklaşık 28 bin TL ödediği belirtildi.

İstanbul'da bir grup kadın, alışılmışın dışında bir pilates etkinliği için lüks yatta bir araya geldi. İki saat süren organizasyonun kişi başı ücretinin 500 Euro olması dikkat çekti. Yaklaşık 28 bin TL'ye karşılık gelen bu tutar, etkinliğin maliyetini öne çıkardı.

İKİ SAATLİK PİLATESİN BEDELİ 28 BİN TL

Yat üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen kadınların kişi başı 500 Euro ödediği belirtildi. İki saatlik organizasyonun bedeli Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 28 bin TL'yi buldu. Böylece etkinliğin saatlik maliyeti kişi başı yaklaşık 14 bin TL'ye denk geldi.

İKİ SAATLİK ETKİNLİK, BİR AYLIK MAAŞ

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde, yalnızca iki saatlik pilates etkinliği için ödenen ücret dikkat çekici bir karşılaştırmayı da beraberinde getirdi. Katılımcı başına 28 bin TL'lik bedel, birçok çalışanın aylık kazancına yakın bir tutara karşılık geliyor.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
NİYAZİ ÜNAL:İŞTE BU TAYFA , BU TAYFA EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET ALIYORMUŞ GİBİ SİYASET YAPIYOR, SORSAN EKMEĞİN FİYATINI BİLMEZ
Tüm yorumlar (8)
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHalis demir:

açız diyen tayfa

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıNİYAZİ ÜNAL:★ Okurların en beğendiği

İŞTE BU TAYFA , BU TAYFA EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET ALIYORMUŞ GİBİ SİYASET YAPIYOR, SORSAN EKMEĞİN FİYATINI BİLMEZ

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
Haber Yorumları6xjsc69n5h:

keriz silkeleme O?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıgurkanh328:

foncular için para degil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarısevincemre.ist:

memleket cahil olunca

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu47

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Bakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iade

Bütçe komisyonunda açıkladı! İşte fon vurgununda iade edilen rakam
8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber! 4 gündür yaşam savaşı veriyor

8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor

Bir dönemin efsanesi TikTok'ta milletten para dileniyor

Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor
COP31 bugün Antalya'da başlıyor! Dünyanın geleceği masaya yatırılacak: İşte ilk günün gündemi

Dünyanın kalbi burada atıyor! İnsanlığın kaderi şekillenecek
Göle yuvarlanan otomobilden 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Bu araçtan tam 10 kişinin cesedi çıkarıldı
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Evden çıkan pes dedirtti
Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcuya dalan maskeli şüpheli eli boş kaçtı

Pompalı tüfekle kuyumcuya daldı! İşler planladığı gibi gitmedi