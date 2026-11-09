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Mersin Mut'ta 5 Kasım'dan beri kayıp 70 yaşındaki Alzheimer'lı kadın İHA ile aranıyor

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Mersin Mut'ta 5 Kasım'dan beri kayıp 70 yaşındaki Alzheimer'lı kadın İHA ile aranıyor
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Mersin Mut'ta 5 Kasım'dan beri kayıp olduğu bildirilen 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için AFAD koordinesinde İHA destekli arama sürüyor. Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde bölge sakinlerinin de destek verdiği aramaya arama kurtarma personeli katılıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 5 Kasım'dan bu yana kayıp olduğu bildirilen 70 yaşındaki kadını bulmak için bir çok ekip ile İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle arama çalışması yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nden 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, 5 Kasım'dan itibaren bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaya AFAD koordinesinde jandarma ve motorize ekipler dahil bir çok arama kurtarma personeli katıldı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmasının bugün de Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde devam etti. Çalışmalara arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra İHA'nın da katıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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