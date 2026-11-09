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İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

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İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti Haber Videosunu İzle
İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti
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Sri Lanka'da bir grup İsrailli turist, teknede bulunan yerel çalışanı suya iterek o anları kameraya aldı. Çalışanı suya iterken gülen turistler, tepkilerin ardından yaptıklarının şaka olduğunu ve kötü niyet taşımadıklarını savundu. Bir ay sonra askere alınacaklarını belirten gençler, "Biz iyi çocuklarız. Bu nefreti hak etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Olayın ardından tekne çalışanının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Sri Lanka'da tatil yapan İsrailli turistlerin yerel bir tekne çalışanına yönelik davranışları tartışma yarattı. Görüntülere ilişkin aktarılan bilgilere göre turistler, teknede bulunan çalışanı suya itti. Olay sırasında gülmeleri ve yaşananları kameraya almaları dikkat çekti.

"SADECE ŞAKAYDI" DİYEREK KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

Görüntülerin ardından açıklama yapan turistler, davranışlarının kötü niyet taşımadığını savundu. Yaşananların bir şakadan ibaret olduğunu belirten gençler, tekne çalışanını incitmek istemediklerini ifade etti.

Turistler, "Bir ay sonra askere alınacağız. Biz iyi çocuklarız. Bu nefreti hak etmiyoruz" sözleriyle kendilerine yöneltilen tepkilere karşılık verdi.

ASKERLİK AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Gençlerin tepkilere yanıt verirken bir ay sonra askere alınacaklarını söylemeleri de dikkat çekti. İsrail'de zorunlu askerlik uygulaması bulunurken turistlerin bu ayrıntıyı kendilerini savunmak amacıyla dile getirmesi olayın öne çıkan yönlerinden biri oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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