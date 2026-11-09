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Batman'da 12 yıllık sır! 'Örgüte katıldı' dediği engelli oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı

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Batman'da 12 yıllık sır! 'Örgüte katıldı' dediği engelli oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı Haber Videosunu İzle
Batman'da 12 yıllık sır! 'Örgüte katıldı' dediği engelli oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014'te engelli oğlu E.B.'nin terör örgütüne katıldığını öne sürerek kayıp başvurusu yapan baba R.B. tutuklandı. Jandarmanın çalışmasında örgüt iddiasının asılsız olduğu, gencin maddi anlaşmazlık nedeniyle babası tarafından öldürüldüğüne dair kuvvetli şüpheye ulaşıldı. Batman ve Antalya'daki operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında engelli oğlunun terör örgütüne katıldığını iddia ederek kayıp başvurusunda bulunan baba, oğlunu maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.

'ÖRGÜTE KATILDI' DİYE KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında yaşanan olayda, baba R.B., engelli oğlu E.B.'nin terör örgütüne katıldığını öne sürerek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulundu. Yıllardır kayıp olarak aranan dosya, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucunda aydınlatıldı.

Yapılan incelemelerde, E.B.'nin terör örgütüne katıldığı iddiasının asılsız olduğu ve aslında baba R.B. tarafından maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğüne dair kuvvetli şüpheye ulaşıldı.

BATMAN VE ANTALYA'DA 10 GÖZALTI

Elde edilen deliller doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım 2026 tarihinde Batman ve Antalya'da 10 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba R.B., 7 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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