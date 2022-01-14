Survivor ünlüler 2022 kadrosu, Survivor gönüllüler 2022 kadrosu kimler? Survivor All Star ünlüler ve gönüller takımı!
Survivor ünlüler 2022 kadrosu ve Survivor gönüllüler 2022 kadrosu kimlerdir? soruları Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor.Survivor ünlüler 2022 kadrosu ve Survivor gönüllüler 2022 kadrosu kimlerdir? Survivor All Star ünlüler ve gönüller takımı! Detaylar haberimizde...
TV8'de yayınlanan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor bu sezon Survivor All Star kadrosuyla karşımıza çıkacak. Geçmiş sezonlardan yarışmacıları izleyeceğimiz heyecan dolu bölümlere sahne olacak olan Survivor ünlüler 2022 kadrosu ve Survivor gönüllüler 2022 kadrosu kimlerdir? Survivor All Star ünlüler ve gönüller takımı! soruları merak konusu oldu. İşte, Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler 2022 kadrosu ve detaylar...
SURVİVOR ÜNLÜLER 2022 KADROSU
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER 2022 KADROSU
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Berna Keklikler
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Yasin Obuz
- Seda Ocak
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Evrim Keklik
- Hikmet Tuğsuz
- Gizem Kerimoğlu
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