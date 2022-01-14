Survivor ünlüler 2022 kadrosu, Survivor gönüllüler 2022 kadrosu kimler? Survivor All Star ünlüler ve gönüller takımı!

TV8'de yayınlanan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor bu sezon Survivor All Star kadrosuyla karşımıza çıkacak. Geçmiş sezonlardan yarışmacıları izleyeceğimiz heyecan dolu bölümlere sahne olacak olan Survivor ünlüler 2022 kadrosu ve Survivor gönüllüler 2022 kadrosu kimlerdir? Survivor All Star ünlüler ve gönüller takımı! soruları merak konusu oldu. İşte, Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler 2022 kadrosu ve detaylar...

SURVİVOR ÜNLÜLER 2022 KADROSU

Çağan Atakan Arslan

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER 2022 KADROSU



Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Evrim Keklik

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

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