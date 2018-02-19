Süpermarkette Cinsel İlişki Skandalının Kahramanı Konuştu: Bu Delilikti, Ülkeyi Terk Etmek İstiyorum

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bulunan büyük bir süpermarket zincirinin ofisinde cinsel ilişkiye girerlerken çekilen videoları internete sızdırılan 19 yaşındaki Caitlyn Kirby, olay ile ilgili konuştu. Bir anda ülkenin gündemine oturan genç kız Brezilya'ya kaçmak istediğini ve o günden beri ailesinin kendisini "Norwich'in Kim Kardashian'ı" olarak adlandırdığını söyledi.

"TAMAMEN ÇILGINLIKTI"

Yaşanan olayı delilik olarak nitelendiren Caitlyn, video viral hale geldikten sonra ne yapacağını şaşırmış. Bu çılgınlık anının hayatını kontrol dışına çıkarttığını anlatan genç kız, "Bu anlık bir şeydi ve tamamen çılgınlıktı" açıklamasında bulundu.

"BİR KAÇ HAFTA FLÖRT ETTİK AMA CİDDİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

35 yaşındaki üretim müdürü Neville Fox ile ofiste yaşadıkları olaydan sonra, Neville'in 54 yaşındaki sevgilisinden ayrıldığı açıklandı. "Aptalca bir hata yüzünden yüksek bir bedel ödedim" diyen Caitlyn, bir kaç hafta boyunca iş yerinde flört ettiklerini ama bunun ciddi bir şey olmadığını ifade etti.

"SEVGİLİSİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Genç Tesco çalışanı sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk hamleyi Neville yaptı. Ben de onunla beraber ilerledim. O benden daha yaşlıydı ve olabilecekleri benden daha iyi bilmesi gerekiyordu ama ben de bunu yapmamalıydım."

Neville'in sevgilisine karşı maçup olduğunu ve kendini bu sebeple çok kötü hissettiğini söyleyen genç kız, videonun tüm dünyada izlenmiş olmasından dolayı da çok üzgün.

ERKEKLER ARKADAŞLIK İSTEĞİ GÖNDERİYOR

Şirket yönetimi tarafından çiftin işten el çektirildiği ve haklarında soruşturma açılacağı açıklandı. Tüm olanlardan kurtulmak için Brezilya'ya taşınmayı düşünen Caitlyn, yapılan yorumlardan sonra tüm sosyal medya hesaplarını silmek zorunda kalmış. Genç erkeklerden pek çok arkadaşlık isteği alan kadın, her şeyin kontrolden çıkmasından şikayetçi.

Genç kız, 16 yaşında okulu terk ettiğinden beri çalıştığı Tesco'dan özür diledi.