Süper Loto Nedir? Süper Loto kuralları nelerdir? Süper Loto nasıl oynanır?

Süper loto oldukça sık bir şekilde oynanan ve pek çok şekli olan insanların birçok umutlarını bağladığı oldukça sevilen ve tercih edilen bir oyun. Bu oyun Türkiye'de oldukça tercih edilen ve milyonların oynadığı bir oyun. Peki, süper Loto Nedir? Süper Loto kuralları nelerdir? Süper Loto nasıl oynanır?

İster bir kupon doldurularak istersek de makineye otomatik kupon doldurtarak yapılan bir oyun pek çok insan tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Peki, Süper Loto Nedir? Süper Loto kuralları nelerdir? Süper Loto nasıl oynanır?

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından yetkilendirilmiş ola bayiler aracılığı ile oynanabilen bir şans oyunudur. Bu şans oyunu, bir kupon doldurularak ya da otomatik olarak makineye oynatılarak gerçekleştirilebilmektedir. Bir kişi, otomatik olarak kupu doldurtmak istiyor ise öncelikle bunu bayideki yetkiliye bildirir ve bunun neticesinde, yetkili kişi makineye istenilen kolon kadar otomatik oynama yaptırır. Bu işlem sırasında, makine sayıları rastgele seçmektedir.

Süper Loto oynayacak olan kişi eğer kendisi kolon ya da kolonları doldurmak isterse; öncelikle 1'den başlayan ve 54'e kadar olan rakamların bulunduğu bir kupona sahip olmalıdır. Bu kuponlar, şans oyunları oynan bayilerde sürekli olarak bulunmaktadır ve ücretsiz olarak sahip olunabilmektedir. Dolayısı ile kişiler, dilerlerse bayide dilerlerse de istedikleri zaman istedikleri yerde, kolon doldurma işlemini yapabilmektedirler.

Bir süper loto kuponunda, toplamda 6 adet kolon bulunmaktadır ve her kolonda maksimum 6 rakam işaretlemesi yapılabilmektedir. Dolayısı ile kişilerin, 1 ile 54 arasında toplada 6 rakamı işaretlemesi gerekmektedir. Bu işaretlemeler sonucunda, kupon bayiiye verilir ve bayi de bu kuponu makineye sokarak sonucunda kişilere, üzerinde oynan rakamların yer aldığı bir çıktı verir. Sonuçta baz alınacak olan, bayi tarafından verilen bu makine çıktısı kağıttır. Kişiler, dilerlerse işaretleme yaptıkları kupona atabilirler, bu kuponların saklanma zorunluluğu yoktur. Asıl olarak önemli olan, makine tarafından verilen belgedir.

SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?

Madde 1

Oyunun Tanımı

1.1Süper Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü Madde hükümlerine göre belirlenir.

1.2Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılmaktadır.

Madde 2

Nasıl Oynanır ?

2.1Süper Loto, 1 ila 60 (dahil) arasındaki altı rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 60 (dahil) arasındaki altı rakamdan oluşur.

2.3Tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücreti 3 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücretine eşittir.

2.4Kazanan kombinasyon, 1 ila 60 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen altı rakamdan oluşur. Altı rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Madde 3

Kazanma Kategorileri ve İkramiye Dağılımı

3.1İkramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a)Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b)İkinci kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

c)Üçüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlarıdır;

d)Dördüncü kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e)Beşinci kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

3.2Dağılım oranı, toplam cironun %55'ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a)İkramiye havuzunun %42'si birinci kategori kazananlarına;

b)İkramiye havuzunun %9'u ikinci kategori kazananlarına;

c)İkramiye havuzunun %14'ü üçüncü kategori kazananlarına;

d)İkramiye havuzunun %17'si dördüncü kategori kazananlarına;

e)İkramiye havuzunun %18'i beşinci kategori kazananlarına;

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu'nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye onanın tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70'e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

3.3Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ilgili kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5Her çekilişte, birinci kategorinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise ilgili ikramiye havuzu, bir sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

3.6Sisal Şans, istisnai durumlarda, TWF ile mutabık kalarak, bir yıl icinde birkaç kez; Madde 3.2'de belirtilen, normal şartlar altında ikramiye havuzu paylaşımından oluşacak ilk kategori ikramiye miktarından daha yüksek bir ikramiye miktarını destekleyebilir.

3.7Bu istisnai durumlarda, birinci kategoride duyurulan özel ikramiye miktarı, normal şartlarda Madde 3.2.a'da belirtilen birinci kategori ikramiye miktarına erişmeden kazanılırsa; iki miktar arasındaki fark, kazanan oyuncu/oyunculara tüm miktarı ödemek üzere, Sisal Şans tarafından avans olarak fonlanır.

3.8Bu istisnai durumlarda, düzenlenen ilk çekilişten itibaren Sisal Şans tarafından havuza eklenen ilk kategori ikramiye tutarına ulaşana kadar gerçekleşen çekilişlerde Sisal Şans'ın yaptığı avans Ödemesini geri alması için, Madde 3.2-a'ya göre birinci ikramiye ödülleri icin ayrılan oran, geçici olarak %21'e düşürülecek ve geri kalan %21 Sisal Şans'ın avans ödemesini karşılamak üzere kullanılacaktır.

Sisal Şans, bu istisnai durumlarda kazanılan özel ikramiye miktarı için ödediği avans miktarının tamamını geri aldığı an, Madde 3.2-a'da belirtilen ikramiye dağıtım oranlarına geri dönülür.

Madde 4

Oyun Formatları

4.1Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır:

a)Sisal Şans tarafından verilen oyun kuponlarını doldurarak;

b)Önceden oynanmış biletleri satın alarak;

c)Oynanacak olan rakamları doğrudan bayiye söyleyerek;

d)"Sen Seç" imkanıyla Oyun Terminalinin oluşturacağı rasgele rakamlara oynayarak;

e)Oyun Terminaliyle iletişime imkân tanıyan tüm diğer yöntemlerle.

4.2Oyun kuponu üzerinde her biri 1 ila 60 arasındaki rakamları içeren kolonlar yer alır. Bir kolonu doldurmak için oyuncuların en az altı rakamı işaretlemesi gerekir; altı rakamdan fazlasının işaretlenmesi bir sistem oyununu oluşturur (Madde 4.6).

4.3Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

4.44.1 sayılı maddede belirtilen hallerde oyuncular, çoklu çekiliş adedini seçerek birden fazla çekiliş için aynı rakamları oynamayı tercih edebilirler.

4.5Sistem oyunu ise çoklu oyun kombinasyonları geliştiren bir oyun formatıdır. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

4.6Sisal Şans'ın oynanabilecek en fazla kolon sayısını belirleme hakkı saklıdır.

Madde 5

Ortak Oyun

5.1Ortak oyun, bir sistem oyununun ayrı satın alınabilecek eşit değerdeki hisselere bölünmesidir. Her oyuncu, tek bir biletle bir sistem oyununun belirli bir kısmını satın alabilir. Kazanılması halinde kazanılan toplam tutar, ödenen hisse sayısına göre oyuncular arasında orantılı olarak paylaşılır.

5.2Ortak Oyun, bayiler tarafından Oyun Terminalinden (Normal Ortak Oyun için) veya özel bir Sisal Şans platformuolan "Sisal Şans Sistem PortalI" üzerinden (özel Ortak Oyun için) yaratılabilir.

5.3Normal Ortak Oyun, Sisal Şans'ın kontrolü ve onayı ile bayi tarafından teklif ve organize edilir. Oyun onaylandıktan sonra bayi, ortak oyunu oluşturan tüm biletleri basar ve Normal Ortak Oyunu oluşturan tüm biletleri satışa çıkarma sorumluluğunu üstlenir. İlgili çekiliş sonunda satılmamış olan biletler bayinin mülkiyetinde olup bayi bu biletlerin ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu biletlerin kazanan biletler olması halinde bayi, kazanan oyun biletlerini tahsil edebilir.

5.4Özel Ortak oyun, Sisal Şans sorumluluğunda organize edilip uygulanır. Bu oyun Sisal Şans tarafından Sisal Şans Sistem Portalı üzerinden yayınlanır ve birden çok fiziki Satış Noktasına pazarlanır. Bayiler tarafından satın alınan hisseler oyunculara satılabilir hale gelir. Her bir Özel Ortak Oyun için Sisal Şans, bölünecek hisse sayısını belirler.

5.5Ortak oyunlar iptal edilemez.

5.6Sisal Şans, Ortak Oyunlar için oyun limitini belirler.

Madde 6

Bilet

6.1 Oyun Terminali, oyuncuya verilenoyun biletini düzenler.

Oyun biletinin asıl nüshası, kazanılan ikramiyenin alınmasını geçerli kılan tek şey olup aşağıdaki verileri içermektedir:

a)Oynanan oyun kombinasyonları;

b)Çekiliş numarası;

c)Çekiliş tarihi;

d)Bayi kodu;

e)Oynanan kolon sayısı ve tutarı;

f)Oynamatarihi ve saati;

g)Oyunun logosu.

6.2 Oyuncu, seçtiği rakamların ve kombinasyonların bilette doğru bir şekilde yer alıp almadığını kontrol etmelidir. Eğer seçilen rakam ve kombinasyonlar doğru şekilde yer almıyorsa oyuncu, bileti almasından itibaren 5 dakika içinde oyunun iptalini isteyebilir. Oyun satışa kapandıktan sonra veya biletin oynandığı günden sonra iptal işlemi yapılamaz.

6.3 Online bir oyunun sisteme kaydedilmesi, oyun bileti yerine geçer. Her durumda sistem, oyuncunun oyunla ilgili verileri yazdırmasına izin verir.

6.4Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan biletlerin ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

Madde 7

Çekiliş Süreçleri

7.1Çekiliş işlemlerinin düzenliliğinin kontrolü, Sisal Şans tarafından tayin edilen ve resmi bir kontrol komisyonu tarafından yapılır.

7.2Çekilişi izleyen gün içinde Sisal Şans web sitesinde Resmi Bülten yayınlanır. Resmi Bültende çekiliş işlemlerinin sonunda kazanan oyunların belirlenmesi için komisyon tarafından onaylanan veriler yer almalıdır. Bunlar:

a)Seçilen rakamlar;

b)İkramiyemiktarı;

c)Her ikramiye kategorisi için kazanan oyun sayısı ve ilgili tutar;

d)İkramiye havuzunun, birinci ikramiye kategorisinde kazanan olmadığı için verilmeyen kısmı ile sonraki çekilişin birinci ikramiye kategorisinin ikramiye havuzuna tahsis edilecek olan tutarlar;

e)Bültenin hazırlandığı tarih.

Madde 8

Yönetmeliklere Uygunluk

8.1 Oyuna katılım, bu oyun planının ve sayısal oyunlara ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.