İsrail, Türk donanmasının gücünü gerekçe göstererek filosunu 8'e çıkarmayı önerdi

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İsrail güvenlik yetkililerinin, halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olan ve bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarması beklenen Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü gerekçe göstererek, Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrail'in Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı konusunda güçlenmesini yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı "yeni ve ileri teknoloji" araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6'ncı denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna işaret edilen haberde, Almanya ile yapılan son anlaşma uyarınca Tel Aviv'in aynı fiyattan 7'nci denizaltıyı satın alma opsiyonu bulunduğu ancak bu hakkın henüz kullanılmadığı ifade edildi.

Haberde, savunma yetkililerinin öncelikle fiyat artışı yaşanmadan bu opsiyonu devreye sokma, ardından da 8'inci denizaltıyı satın alma görüşünde olduğu bildirildi.

İsrail'deki denizaltı personel gücü tartışmalarına atıf yapılan haberde, bu konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi.

Habere göre, İsrailli üst düzey savunma kaynakları, denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşemeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA