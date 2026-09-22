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Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında

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Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında Haber Videosunu İzle
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
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Ege Üniversitesi’nde kampüs içi etkinlik, gösteri ve basın açıklamalarının rektörlük iznine bağlanmasını protesto etmek amacıyla stant açan öğrencilere polis müdahale etti. Özel güvenliğin ardından kampüse giren Çevik Kuvvet ekipleri 27 öğrenciyi gözaltına aldı.

  • Ege Üniversitesi yönetimi, kampüs içi basın açıklaması, gösteri ve etkinlikleri rektörlük iznine bağladı.
  • Kampüste stant kurarak uygulamayı protesto eden öğrencilere özel güvenlik ve Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.
  • Müdahale sonucunda 27 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi’nde kampüs içi etkinliklerin rektörlük iznine bağlanmasına tepki gösteren öğrencilerin açtığı stantlara emniyet güçleri müdahale etti. Özel güvenlik birimlerinin ardından kampüse giren Çevik Kuvvet ekipleri, müdahale sonucunda 27 üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

TEPKİ STANTLARINA MÜDAHALE

Ege Üniversitesi yönetimi tarafından alınan kararla; kampüs sınırları içerisinde gerçekleştirilecek basın açıklaması, gösteri ve her türlü etkinliğin rektörlük iznine tabi tutulması kararlaştırıldı. Söz konusu uygulamayı protesto etmek ve tepkilerini dile getirmek amacıyla kampüs içerisinde stant kuran öğrenciler güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı.

ÖZEL GÜVENLİĞİN ARDINDAN...

İlk olarak üniversitenin Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) ekipleri öğrencilerin açtığı stantları kaldırmak ve kapatmak istedi. Gerginliğin tırmanması üzerine kampüse Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.  Polis ekiplerinin stant çevresinde yaptığı müdahale neticesinde 27 öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Şu okullarla uğraşmayı , ayar vermeyi vb yi bırakın artık ya. Mezunlarının iş bulamayıp üç harfli marketlere iş için başvurdupu bir sistemle nereye kadar. Önce ileri ülkelerin eğitim sistemleri araştırılmalı . Cahil insanın ferasetine güveniyorum , okumuşların sayısı çoğaldıkça beni hafakalnar basıyor vs diyenlere kulak asmayı bırakın artık. Bir dünya markamız bile yok ,teknoloji ithal etmekten , dışarıya para gördermekten bıkmadık mı daha

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