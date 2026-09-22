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Ankara'da dehşet! Aynı dairede 3 erkeğin cansız bedeni bulundu, yakalanacağını anlayan şüpheli intihar etti

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Ankara'da dehşet! Aynı dairede 3 erkeğin cansız bedeni bulundu, yakalanacağını anlayan şüpheli intihar etti
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu. İddiaya göre olay yerini kalabalığın arasından izlerken fark edilen ev sahibi Kadir Ç, polisin "teslim ol" çağrısına uymayarak kaçtı. Girdiği binada yakalanacağını anlayan zanlı, aynı silahla yaşamına son verdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi. Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KALABALIĞIN ARASINDAN İZLEMİŞ

İddiaya göre polis ekipleri, ev sahibi Kadir Ç'nin katil zanlısı olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Olay yerindeki çalışmalar sırasında ekipler, Kadir Ç'nin kalabalığın arasında cinayet mahallini uzaktan izlediğini fark edince "teslim ol" çağrısında bulundu.

KAÇTIĞI BİNADA YAŞAMINA SON VERDİ

Polisin çağrısına uymayan Kadir Ç, kaçmaya başladı. Kovalamanın ardından zanlı, 494'üncü caddede bulunan bir binanın içerisine girdi.

Burada yakalanacağını anlayan Kadir Ç, aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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