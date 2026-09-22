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MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

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MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Eray Aksungur siyasete atıldı. Memleketi Bolu'daki esnaf ziyareti sırasında Anahtar Parti'ye katılan ünlü şefe rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu taktı.

  • MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur, Anahtar Parti'ye katıldı ve parti rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu taktı.
  • Eray Aksungur, 25 yaşında olup Bolu Mengenli'dir ve Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü mezunudur.
  • MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, Nisan 2026'da Anahtar Parti'ye katılmıştı.

Masterchef Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan şef Eray Aksungur sürpriz bir kararla siyasete adım attı. Aksungur, Anahtar Parti’ye katılırken parti rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu taktı.

BOLU'DAKİ ESNAF ZİYARETİNDE ROZET TAKILDI

Eray Aksungur'un partiye katılımı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Bolu’daki esnaf ziyareti ve il başkanlığı açılışı programları esnasında gerçekleşti. 20 Eylül’deki temaslar sırasında düzenlenen katılım töreninde Ağıralioğlu ünlü şefe parti rozetini bizzat taktı. Rozet takıldığı anlarda duygularını paylaşan Aksungur’un “Güzel günlerde anarız inşallah” ifadelerini kullandığı belirtildi. Kararı kişisel hesabından da duyuran genç şef, “Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin” paylaşımında bulundu.

ŞEF EMRE YALÇINKAYA DA EŞLİK ETTİ

Bolu'daki buluşmada daha önce Anahtar Parti'ye katılan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya da hazır bulundu. MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu olan Emre Yalçınkaya, Nisan 2026'da Anahtar Parti'ye katılmış ve rozetini yine Ağıralioğlu'ndan almıştı.

ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

Bolu Mengenli olan 25 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına İstanbul ve Bodrum'daki çeşitli otellerde devam eden Aksungur, son olarak Bolu'da bir otelde çalıştı.

Televizyon kariyerine Show TV'de yayımlanan Lezzet Akademisi yarışmasıyla başlayan Aksungur, ardından katıldığı MasterChef Türkiye sezonunu 5. sırada tamamlayarak adını geniş kitlelere duyurdu. 2023 yılında düzenlenen MasterChef All Star kadrosuna girebilmek için mücadele veren genç şef, o dönemde iki dedesini peş peşe kaybetmesi nedeniyle zorlu günler yaşadığını belirterek ekran başında gözyaşlarına boğulmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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