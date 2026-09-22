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Bursa İnegöl'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk 9 saat sonra evinin yakınında bulundu.

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Bursa İnegöl'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk 9 saat sonra evinin yakınında bulundu.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, dün saat 15.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu. Yaklaşık 9 saat süren aramaların ardından evinin yakınlarında oyun oynarken bulunan çocuk, gece ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybolan Kerim D. (10), yaklaşık 9 saat sonra evinin yakınlarında oyun oynarken bulundu.

Sinanbey Mahallesi'nde Askerlik Şubesi civarındaki evinden dün saat 15.00 sıralarında çıkan Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim D., tekrar eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Sonuç alamayan ailenin kayıp ihbarı sonrası polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Kerim D., 9 saat sonra evinin yakınlarında oyun oynarken bulundu. Çocuk, gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Kerim D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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