Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinde Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi. ABD Başkanı Donald Trump ile belirledikleri 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirten Erdoğan, Amerikalı yatırımcılara seslenerek, "Gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin." dedi. Savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin yıllık savunma ihracatının 10 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Erdoğan'ın New York'taki etkinliğe katıldığı Anadolu Ajansı tarafından da doğrulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye-ABD ilişkilerinden ikili ticarete, yabancı yatırımlardan savunma sanayisine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE İLE AMERİKA'NIN YAKIN DİYALOG İÇİNDE OLMASI GEREKİYOR"

Bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan çatışma, savaş ve krizlere dikkat çeken Erdoğan, bu tablonun Türkiye ile ABD arasındaki yakın diyaloğun önemini artırdığını söyledi.

Erdoğan, ABD ile kurulan diyalog ve eş güdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya uzanan birçok meselede iki ülke açısından olumlu sonuçlar elde edildiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde de bu yöndeki çalışmaların artırılarak sürdürülmesinde kararlı olduklarını ifade etti.

TİCARET HACMİNDE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilerden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, ticaretin iki ülke arasındaki ilişkileri destekleyen başlıca alanlardan biri olduğunu söyledi.

Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktığını belirten Erdoğan, 2025'te 38 milyar doları aşan ikili ticaretin 2026'nın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Erdoğan, yıl sonunda ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşarak geçen yılki rakamı aşmasını beklediklerini söyledi.

ERDOĞAN: 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ ULAŞILABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile belirledikleri 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ilişkin, "Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum. Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin dünyanın stratejik coğrafyalarından birinin merkezinde bulunduğuna işaret eden Erdoğan, ülkenin çevresindeki kriz ve çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ekonomik potansiyeli yüksek birçok bölgeyle güçlü bağlara sahip olduklarını ve bu ilişkilerden "kazan-kazan" anlayışıyla yararlandıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN HEP KAZANÇLI ÇIKMIŞTIR"

Türkiye ekonomisinin son 24 yıldaki performansına ilişkin rakamlar paylaşan Erdoğan, göreve geldiklerinde 236 milyar dolar seviyesinde olan milli gelirin bugün 1,8 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Kişi başına düşen gelirin 3 bin 600 dolar seviyesinden yükseldiğini belirten Erdoğan, 2026 sonu itibarıyla bu rakamın 20 bin doları aşmasını beklediklerini ifade etti.

Son 24 yılda Türkiye'ye çekilen doğrudan yabancı yatırım miktarının 300 milyar dolara yaklaştığını söyleyen Erdoğan, 2023'teki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara da değindi.

"455 BİNDEN FAZLA KONUTU TAMAMLADIK"

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşa edildiğini belirten Erdoğan, üç yıl içerisinde 455 binden fazla konutun tamamlanarak depremzedelere teslim edildiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin güçlü şoklara karşı dirençli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır." diye konuştu.

YENİ YATIRIM HAMLESİ MESAJI

Türkiye'nin mevcut ekonomik zemin üzerinde yeni bir yatırım hamlesi başlattığını belirten Erdoğan, nisan ayında açıklanan yatırım programıyla rekabetçi bir teşvik paketinin devreye alındığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapan şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirildiğini, İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançların kurumlar vergisinden muaf tutulduğunu ifade etti.

Söz konusu imkanın ilk kez Türkiye geneline taşındığını belirten Erdoğan, yabancı yatırımcılara doğrudan çağrıda bulundu.

"GELİN OPERASYONLARINIZI TÜRKİYE'DEN YÖNETİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin." dedi.

Bu süreçte iş konseyleri ve ticaret odalarına önemli görevler düştüğünü ifade eden Erdoğan, Amerikalı yatırımcıların Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan yararlanması için teşvik edilmeye devam edilmesini beklediklerini söyledi.

ABD İLE NÜKLEER ENERJİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ MESAJI

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilere de katkı sağladığını belirten Erdoğan, iki ülkenin önünde atılması gereken yeni adımlar bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile nükleer enerji, sivil havacılık ve yüksek teknoloji gibi alanlarda kurulan iş birliğini daha ileri taşımaya hazır olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinin Türkiye-ABD ortaklığının geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, bu alandaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de NATO bünyesinde geliştirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

"İKİ MÜTTEFİK ARASINDA OLMAMASI GEREKEN ENGELLERİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki NATO müttefiki arasındaki savunma ilişkilerine değinerek, "İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlara da dikkat çeken Erdoğan, ülkenin yalnızca bölgesinde değil küresel ölçekte de ilgi gören bir aktör haline geldiğini belirtti.

SAVUNMA İHRACATI 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'nin 20 yıl önce yılda yalnızca 248 milyon dolarlık savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, bugün bu rakamın 10 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki Türkiye'nin payının son 5 yılda yüzde 120'nin üzerinde arttığını belirten Erdoğan, Türk savunma şirketlerinin sahip oldukları teknoloji, donanım ve inovasyon kapasitesiyle ABD'de yatırım yapabilecek seviyeye ulaştığını ifade etti.

ERDOĞAN'DAN "İLK 10" HEDEFİ

Savunma sanayisindeki büyümenin devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel savunma ihracatındaki konumuna ilişkin hedefini de açıkladı.

Erdoğan, "Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum." dedi.