Haberler

Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Güler'in faul sonrası yerde acı içinde kaldığı anlarda tribünde bulunan sevgilisi Duru Nayman'ın üzgün ve endişeli görüntüsü dikkat çekti. Nayman'ın Arda'nın durumunu yakından takip ettiği anlar kameralara yansıdı.

LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı.

ARDA YERDE KALINCA GÖZÜ SAHAYA KİLİTLENDİ

Karşılaşmanın bir bölümünde Arda Güler, aldığı faulün ardından yerde kaldı. Milli futbolcunun acı içinde yuvarlandığı anlar kameralara yansırken tribündeki Duru Nayman'ın da yaşananları endişeyle takip ettiği görüldü.

Arda'nın yerde kaldığı sırada Nayman'ın yüzündeki üzüntü ve endişe dikkat çekti. Genç ismin gözünü sahadan ayırmadan Arda'nın durumunu takip ettiği anlar objektiflere yansıdı.

ARDA 54 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Real Madrid'in Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda'nın oyundan alınması da maç sonrasında konuşulan konular arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü
Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

Okul saldırganı silahını sokak ortasında doldurdu! İşte o anlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkler için infial yaratacak mesaj: Tek çözüm onları öldürmek
İstanbul-Ağrı seferini yapan otobüs bariyerlere çarpıp şarampole uçtu! Amasya'da 24 kişi yaralandı

İstanbul'dan Ağrı'ya giden otobüs şarampole uçtu! 24 kişi yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Arbede çıktı, saldırgan böyle kaçtı

Saldırı yapılan okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı