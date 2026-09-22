Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

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LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı.

ARDA YERDE KALINCA GÖZÜ SAHAYA KİLİTLENDİ

Karşılaşmanın bir bölümünde Arda Güler, aldığı faulün ardından yerde kaldı. Milli futbolcunun acı içinde yuvarlandığı anlar kameralara yansırken tribündeki Duru Nayman'ın da yaşananları endişeyle takip ettiği görüldü.

Arda'nın yerde kaldığı sırada Nayman'ın yüzündeki üzüntü ve endişe dikkat çekti. Genç ismin gözünü sahadan ayırmadan Arda'nın durumunu takip ettiği anlar objektiflere yansıdı.

ARDA 54 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Real Madrid'in Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda'nın oyundan alınması da maç sonrasında konuşulan konular arasında yer aldı.