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2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

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2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı
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Mayıs ayında 2026 model araçlarla seferlerine başlayan HFH Bosfor Seyahat, yeterli yolcu sayısına ulaşamadığı belirtilerek ağustos ayında faaliyetlerine son verdi. Ege Bölgesi'nde sefer düzenleyen firmanın kısa sürede sektörden çekilmesinde artan yakıt, bakım ve işletme maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

  • HFH Bosfor Seyahat, Mayıs ayında 2026 model otobüslerle başladığı seferlerine Ağustos ayı itibarıyla yeterli yolcu sayısına ulaşamadığı için son verdi.
  • Firma ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde İzmir-Aydın ve Marmaris-Altınoluk gibi noktalara yolcu taşıyordu.
  • Sıfır otobüs fiyatları marka ve modele göre 18 milyon TL ile 29 milyon TL arasında değişiyor.

Mayıs ayında 2026 model araçlarla seferlerine başlayan HFH Bosfor Seyahat'in sektördeki yolculuğu kısa sürdü. Ege Bölgesi'nde birçok noktaya sefer düzenleyen firma, yeterli yolcu sayısına ulaşamadığı belirtilerek ağustos ayı itibarıyla seferlerine son verdi.

MALİYETLER OTOBÜS SEKTÖRÜNÜ ZORLUYOR

Enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörünün maliyetlerini de etkiliyor. Yakıtın yanı sıra yedek parça, servis hizmetleri, otogar giriş-çıkış ücretleri, otoyol geçişleri ve yolculara sunulan ikramların maliyetindeki yükseliş firmaların giderlerini artırıyor.

Hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması ve otogarlarda sunulan servis hizmetlerinin maliyeti de otobüs firmalarının karşı karşıya kaldığı unsurlar arasında gösteriliyor.

YETERLİ YOLCU BULAMAYINCA SEFERLERİNİ SONLANDIRDI

Sektörde artan maliyetlerin yanı sıra yeterli yolcu sayısına ulaşamayan bazı firmaların seferlerini zararına gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında 2026 model otobüslerle faaliyetlerine başlayan HFH Bosfor Seyahat de sektörde uzun süre kalamadı. Firma, ağustos ayı itibarıyla seferlerine son verdi.

EGE BÖLGESİ'NDE SEFER DÜZENLİYORDU

HFH Bosfor Seyahat, ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteriyordu. Firma; İzmir'den Aydın'a, Marmaris'ten Altınoluk'a kadar çeşitli noktalara yolcu taşıyordu.

Şirketin faaliyetlerine başlamasının ardından yalnızca birkaç ay içinde seferlerini sonlandırması dikkat çekti.

SIFIR OTOBÜSLER 29 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Sektörde yeni araç yatırımlarının maliyeti de önemli gider kalemlerinden biri. Sıfır otobüslerin fiyatları marka ve modele göre değişirken, 18 milyon TL ile 29 milyon TL arasında rakamlara ulaşabiliyor.

Yüksek araç maliyetleri nedeniyle yapılan yatırımların geri dönüşünün uzun yıllar alabildiği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Dün yola ciktim benim essekle mola vermeden 5 saat gittim sonra mola verdim mazot benzin almadim yoldaki cesmelerde hem ben su ictim hem dostum essek masraf 0 evden aldigim yenekler yetiyor bursadan izmire gidecegiz yolun yarisi bitti yarin aksam izmirde olacam is görüsmesi olacak cok rahat ve komforlu bir seyahat sizede tavsiye ederim essegin yemini unutmayin

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