Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak

Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, sağ arka adalesindeki sakatlığı ve devam eden ağrıları nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın 4 maçında forma giyemeyecek. Milli takım kampına katılmayacak olan Vlahovic, İstanbul'da tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürecek.
- Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 maçta forma giyemeyecek.
- Vlahovic, milli takım kampına katılmayarak İstanbul'da kalacak ve tedavisine Beşiktaş sağlık ekibi kontrolünde devam edecek.
- Vlahovic, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 5 gol attı.
Beşiktaş'ta sezonun dikkat çeken isimlerinden Dusan Vlahovic'in milli takım planı sakatlığı nedeniyle değişti.
MİLLİ TAKIMA GİTMEYECEK
Sağ arka adalesindeki sakatlığı bulunan Vlahovic'in ağrılarının devam ettiği belirtildi. Sırp golcünün, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü'ne bildirdiği aktarıldı.
4 MİLLİ MAÇI KAÇIRACAK
Vlahovic'in sakatlığı nedeniyle Sırbistan'ın milli ara döneminde oynayacağı 4 UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yapamayacağı belirtildi.
Milli takım kampına katılmayacak olan tecrübeli santrfor, İstanbul'da kalacak. Vlahovic'in Beşiktaş sağlık ekibinin kontrolünde tedavisine ve bireysel çalışmalarına devam etmesi planlanıyor.
HEDEF MİLLİ ARA SONRASI
Beşiktaş'ta Vlahovic'in milli ara boyunca tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Tedavi sürecinde herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Sırp futbolcunun milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
7 MAÇTA 5 GOL ATTI
Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 resmi karşılaşmada 5 gol kaydetti. 26 yaşındaki golcü, son olarak Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında da takımının golünü atan isimlerden biri olmuştu.