Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

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Fenerbahçe'de Marco Asensio ile Aziz Yıldırım arasında yaşandığı aktarılan görüşmenin detayları dikkat çekti. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, iki isim arasında geçen konuşmayı anlattı.

ASENSIO: "BEN İSTENMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çelikler'in aktardığına göre Marco Asensio, Aziz Yıldırım'a "Ben istenmediğimi düşünüyorum" dedi. Asensio'nun bu sözlerinin ardından Yıldırım'ın sert bir karşılık verdiği belirtildi.

"SENİ İSTEMEYENİ..."

Aziz Yıldırım'ın Asensio'ya "Seni istemeyeni..." şeklinde başlayan bir cevap verdiği aktarıldı. Yıldırım'ın sözleri karşısında tercümanın bir süre ne yapacağını bilemediği ve çeviri yapmadan beklediği ifade edildi.

"NE BAKIYORSUN, AYNEN ÇEVİR"

Tercümanın beklediğini gören Aziz Yıldırım'ın bu kez doğrudan tercümana dönerek "Ne bakıyorsun, aynen çevir söylediğimi" dediği belirtildi.