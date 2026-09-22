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Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

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Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı Haber Videosunu İzle
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2'si ağır 8 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı. Okula av tüfeğiyle gelen 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun eylemi, bir gün önce "kız meselesi" yüzünden kavga ettiği husumetli arkadaşlarını hedef alarak gerçekleştirdiği belirlendi.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrenci yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ağır.
  • Olay, okulun 9. sınıf öğrencisi 2011 doğumlu H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu meydana geldi.
  • Saldırının bir gün önce 'kız meselesi' nedeniyle yaşanan kavga sonucu oluşan husumet nedeniyle gerçekleştirildiği ve terör bağlantısının bulunmadığı belirlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 8 öğrencinin yaralandığı lise önündeki silahlı saldırının arkasından öğrenciler arasındaki husumet çıktı. Okula av tüfeğiyle gelerek dehşet saçan 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun eylemi bir gün önce yaşanan "kız meselesi" kavgası nedeniyle gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay, Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulun 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 2011 doğumlu H.O., yanında getirdiği av tüfeğiyle husumet duyduğu okul arkadaşlarını hedef alarak ateş açtı.

BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Yapılan ilk incelemelerde ve elde edilen bilgilerde eylemin herhangi bir terör bağlantısının bulunmadığı saptandı. Saldırgan H.O.'nun olaydan bir gün önce okulda kavga ettiği ve "kız meselesi" nedeniyle aralarında husumet oluşan öğrencileri bizzat hedef alarak ateş açtığı öğrenildi.

2'Sİ AĞIR 8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 öğrenci yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen öğrencilerden ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SİLAH DOLDURDUĞU ANLAR DA KAMERADA

Saldırının ardından silah seslerini duyan çok sayıda öğrenci velisi panik halinde okul çevresinde toplandı. Şüpheli H.O.'nun saldırı öncesinde tüfeğe fişek doldurduğu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Arı:

aile de tabiki

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Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

silah evde bir köşede duruyor sanırım bu kadar rahat ulaşabildiğine göre.

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Haber YorumlarıYusuf Albayrakoglu:

Tüm ailesi sorumludur.O silahı ve fişekleri temin eden,açıkta bulunduran,teşvik eden baba,anne,başta olmak üzere varsa diğer büyük aile fertleri tutuklanmalı cinayete azmettirmekten yargılanmalıdır...

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Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Belki kim oldugu

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Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

şaşmaz :(

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