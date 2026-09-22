Adana'da 5 ay önceki kaza husumetinde Yaşar Akman'ı öldüren 2 zanlı tutuklandı

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ADANA'da sokakta karşılaştığı husumetlisi Yaşar Akman'ı (46) tabancayla öldüren Murat Buşayi (27) ile Fahrettin Turgay (45), polisin operasyonuyla yakalandı. Tarafların, yaklaşık 5 ay önce trafik kazasına karıştıkları, otomobillerinde meydana gelen hasarı karşılama konusunda anlaşmazlık yaşayınca aralarında husumet başladığı ortaya çıktı.

Olay, 15 Eylül'de saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Murat Buşayi ile Fahrettin Turgay, husumetli oldukları Yaşar Akman ile karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Buşayi, 8 çocuk babası Yaşar Akman'ı tabancayla sırtından vurdu. Akman kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Akman, kurtarılamadı. Otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Akman'ın cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SAKLANDIKLARI ADRESTE YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Tarafların yaklaşık 5 ay önce trafik kazasına karıştıkları, otomobillerinde meydana gelen hasarın karşılanması konusunda anlaşmazlık yaşadığı ortaya çıktı. Bu nedenle taraflar arasında husumet başladığı belirtildi. Turgay'ın, yanındaki Murat Buşayi ile birlikte olay günü Akman'ın yanında gittiği anlaşıldı. Polis, saklandıkları adrese yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı.

'ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'

Emniyete götürülen şüphelilerden Buşayi, ifadesinde, "Ayağına ateş etmek istedim ancak sırtından vuruldu. Öldürme amacım yoktu" dedi. Fahrettin Turgay ise olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Buşayi ile Fahrettin Turgay, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı