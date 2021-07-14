Son Dakika: Rize'de aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu

Akbank'ın ardından bir bankada daha sistem çöktü! Mobil şube ve ATM'ler hizmet dışı kaldı

Son dakika: Rize'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Muradiye'de meydana gelen heyelan nedeniyle evleri çöken 2 kişi toprak altında kalırken, Güneysu ilçesinde sele kapılan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Rize'de öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, sele neden oldu. Yağışın etkisiyle birlikte vatandaşlar zor anlar yaşarken, iki farklı bölgede 3 vatandaş kayboldu.

2 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

GÜNEYSU'DA 1 KİŞİ SELE KAPILDI

Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan 1 kişi kayboldu. Ekipler, selde kaybolan Halil Arıcı'yı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

5 KATLI BİNA HASAR GÖRDÜ

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.

HASTA KOCASINI SIRTINDA TAŞIDI

Ev sahibi Fatma Sağkol, "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim, eşim hasta aldım onu sırtıma hemen evden çıktım." dedi.Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım evde oturuyordum büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, çıkabildiğim kadar hızlı evden çıktım" diye konuştu.

HAMİLE İNEK VE KEÇİ TELEF OLDU

Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağına sığındı.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Sel felaketi haberini alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yaşananları yerinde incelemek ve vatandaşlara destek olmak amacıyla Rize'ye doğru yola çıktığı öğrenildi.