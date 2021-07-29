Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi

Son dakika: Dün öğlen saatlerinde Manavgat'ta başlayan yangın kontrol altına alındı. 34 köy ve mahallenin boşaltıldığı yangının bilançosu ağır oldu. Sabah saatlerinde Akseki'de başlayan yangın ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bölgeden yaptığı açıklamada acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini söyledi. Ayrıca 10 kişinin Oymapınar Barajı'nda mahsur kaldığı öğrenildi.

Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 34 köy ve mahalle boşaltıldı.

YANGIN AKSEKİ İLÇESİNDE DEVAM EDİYOR

Bu sabah saatlerinde ise yangın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ne de sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

MANAVGAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hasarın boyutunun gün ağarınca ortaya çıktığı felaketle mücadelede 20. saate gelindi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını, ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Rüzgarın işlerini zorlaştırdığını da belirten Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını belirtti. Kurtarma helikopterinin aşırı rüzgar nedeniyle bölgeye gidemediği öğrenildi. Bakan Pakdemir, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"SİLİFKE'DEKİ YANGININ YÜKSEK GERİLİM HATTINDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Toplam 34 köy ve mahalle boşaltıldı. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülmekte. 3 uçak, 29 helikopter ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki'de 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun.

"VATANDAŞLARIMIZ UYARILARI DİKKATE ALSIN"

Buradan sizler vasıtasıyla yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Uyarıları mutlaka dikkate alsınlar. Uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil. Evinde yalnız kalan amcamız maalesef vefat etmiş durumda. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka uymamız gerekir diye düşünüyorum.

"BARAJDA MAHSUR KALANLARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var elimizde. Hayati tehlikeleri yok. Burada anonslar yapıldı, maalesef orada kalmışlar. Helikopterle bu arkadaşlarımızı alma imkanımız yok. Helikopterler havada zor duruyorlar, biz de güçlük çektik. Bütün bu coğrafyalarda, tüm yangın coğrafyalarında hava araçları zorlukla faaliyetlerine devam edebiliyor. Oymapınar'da mahsur kalan vatandaşlarımızla ilgili ekiplerimiz yolda. Onları tahliye etme çabası içindeler."

İşte Antalya'dan görüntüler:







