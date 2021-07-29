Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi
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Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Dün öğlen saatlerinde Manavgat'ta başlayan yangın kontrol altına alındı. 34 köy ve mahallenin boşaltıldığı yangının bilançosu ağır oldu. Sabah saatlerinde Akseki'de başlayan yangın ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bölgeden yaptığı açıklamada acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini söyledi. Ayrıca 10 kişinin Oymapınar Barajı'nda mahsur kaldığı öğrenildi.

Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 34 köy ve mahalle boşaltıldı.

Son Dakika: Alevlerle teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi

YANGIN AKSEKİ İLÇESİNDE DEVAM EDİYOR

Bu sabah saatlerinde ise yangın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ne de sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Son Dakika: Alevlerle teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi

MANAVGAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hasarın boyutunun gün ağarınca ortaya çıktığı felaketle mücadelede 20. saate gelindi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını, ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Son Dakika: Alevlerle teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi

Rüzgarın işlerini zorlaştırdığını da belirten Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını belirtti. Kurtarma helikopterinin aşırı rüzgar nedeniyle bölgeye gidemediği öğrenildi. Bakan Pakdemir, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"SİLİFKE'DEKİ YANGININ YÜKSEK GERİLİM HATTINDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Toplam 34 köy ve mahalle boşaltıldı. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülmekte. 3 uçak, 29 helikopter ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki'de 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun.

Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi

"VATANDAŞLARIMIZ UYARILARI DİKKATE ALSIN"

Buradan sizler vasıtasıyla yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Uyarıları mutlaka dikkate alsınlar. Uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil. Evinde yalnız kalan amcamız maalesef vefat etmiş durumda. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka uymamız gerekir diye düşünüyorum.

Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi

"BARAJDA MAHSUR KALANLARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var elimizde. Hayati tehlikeleri yok. Burada anonslar yapıldı, maalesef orada kalmışlar. Helikopterle bu arkadaşlarımızı alma imkanımız yok. Helikopterler havada zor duruyorlar, biz de güçlük çektik. Bütün bu coğrafyalarda, tüm yangın coğrafyalarında hava araçları zorlukla faaliyetlerine devam edebiliyor. Oymapınar'da mahsur kalan vatandaşlarımızla ilgili ekiplerimiz yolda. Onları tahliye etme çabası içindeler."

İşte Antalya'dan görüntüler:

Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi
Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi
Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi



Son Dakika: Alevlerle teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi
Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi
Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi - Haberler
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