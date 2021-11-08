Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

Son dakika: Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının çevre il ve ilçelerden de hissedildiği öğrenilirken bölgede şu an için herhangi bir olumsuzluğa da rastlamadığı bildirildi.

Konya'nın Meram ilçesinde, akşam saatlerinde, çevre il ve ilçelerden de hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Konya Meram'da saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD, kentte şu an için herhangi olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Meram'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,0 olarak duyurdu.

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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