Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Pilotlarla birlikte uçakta 7 personelin bulunduğu öğrenilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraşta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı beriev 200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevkedildi. Uçakta pilotlarla birlikte 7 kişi bulunuyordu. Uçak Rusya'dan kiralanmış Adana yangın söndürme birimine bağlı bir uçaktı.


Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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