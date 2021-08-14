Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Son dakika: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Pilotlarla birlikte uçakta 7 personelin bulunduğu öğrenilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.
Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kahramanmaraşta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı beriev 200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevkedildi. Uçakta pilotlarla birlikte 7 kişi bulunuyordu. Uçak Rusya'dan kiralanmış Adana yangın söndürme birimine bağlı bir uçaktı.