Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi

Son dakika: Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 62 kişi hayatını kaybetti, 940 kişi yaralandı. 8 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, 218 kişininse tedavisi devam ediyor.

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 940 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye, yaralı sayısının ise 940'a yükseldiği belirtildi. 8 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bazılarının şiddeti 4'ten büyük olan, toplam 902 artçı sarsıntı yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.

218 VATANDAŞIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, AFAD tarafından paylaşılan verilere göre enkaz altında yaralı olarak kurtarılan 940 kişiden 722'si taburcu edilirken, 218 kişinin tedavisi devam ediyor.

"DEPREM AFETİYLE MÜCADELE EDERKEN SALGINA YENİK DÜŞMEMELİYİZ"

"Daha önce örneğini görmediğimiz salgın durumunda bir depremle karşı karşıyayız" diyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde salgınla mücadele ederken, vatandaşlarımızdan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz. Şu dönemde çadırlarda yemek yerken veya kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere kalabalık ortamların oluştuğunu görüyoruz. Bu dönemde kamu kurumları ve STK'ların personel yoğunluğu sağlaması ama bu personelleri dinlendirerek bunu yapmalarını, salgınla mücadele ederken tedbirlere uyarak işleyişi sağlamaları gayreti içerisindeyiz. Bakanlığımız, AFAD ve UMKE ekipleri, alanda vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde maske ile dezenfektan dağıtma gayreti içerisindeler"

DEPREMİN SİMGESİ İNCİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Depremin simgesi haline gelen isimleri ziyaret ettiğini kaydeden Bakan Koca, "Seher Hanım'ı gördüm. Birazdan özellikle Ede Hanım'ın göçük altında hayatta tutmak için damar yolu açtığı İnci kızımızı ziyaret edeceğim. Seher Hanım'ın üç yavrusundan birisi hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili herhangi bir sorun yok ve yakinen durumlarını takip ediyoruz. Rabbim bu tür felaketleri memleketimize, vatanımıza ve milletimizi bir daha yaşatmasın diye temenni ediyorum. İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun. Türkiye'ye geçmiş olsun" Bakan Koca, diğer hastanelerdeki depremzedeleri ziyaret etmek için Ege Üniversitesi'nden ayrıldı.

"YIKILMA RİSKİ OLAN BİNALAR VAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarda 100 vatandaşın kurtarıldığını aktardı. Kurum, "Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var" dedi.

"KİRA YARDIMI YAPILACAK"

Yapılacak olan yardımlardan da bahseden Kurum, "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak" ifadelerini kullandı.

"YAKINLARINIZ İÇİN 184 SABİM HATTI'NI ARAYIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakınlarınız İçin Alo 184'ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" dedi.

9 BİNADA ARAMA-KURTARMA SÜRÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları 8 binada tamamlandı. Geriye kalan 9 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

DOĞANLAR APARTMANI'NDAN 9 KİŞİ ÇIKARILDI

Bu binalardan Doğanlar Apartmanı 7 katlı olup altında bir kafe bulunuyor. Depremde yola doğru devrilen 21 dairelik apartmanın enkazının altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmandan 8'i sağ olmak üzere 9 kişi çıkarıldı. Çalışmalara vinç de eşlik ediyor.

İNCİ VE KÖPEĞİ FISTIK KURTARILDI

Tamamen yıkılan 8 katı Rıza Bey Apartmanı'nın alt katında iş yerleri de vardı. Rıza Bey Apartmanı'ndan Buse Hasyılmaz ve ailesi sağ çıkarıldı. Ekipler vinç yardımıyla çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman sessizlik çağrısı yapılıyor. Binada yakınları bulunanların bölgedeki bekleyişi sürüyor. Öte yandan enkaz altında kalan İnci Okan ve köpeği Fıstık depremden 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Okan'ın apartmanın ikinci katından çıkarıldığı aktarıldı.

EMRAH SİTESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Depremin vurduğu diğer bir bina olan Emrah Sitesi ise 2 blok ve 28 daireden oluşuyor. Binalardaki çalışmalar vinç yardımıyla devam ediyor. Ekipler çevrede sessizliği sağladıktan sonra "Sesimi duyan var mı, sizi kurtarmaya geldik, duyuyorsanız bulunduğunuz yere vurun." diyerek içeriden ses duymaya çalışıyor. Ayrıca arama cihazıyla enkazda herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol ediyor. Sitenin çevresinde birçok araç zarar görmüş durumda.

YAN YATMAMASI İÇİN VİNÇLE DESTEK VERİLDİ

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında da bir market ve bakkal bulunuyordu. Markette kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor. İki katı çöken apartmanın yan yatmaması için vinçlerle destek sağlanıyor. Çalışmaların devam ettiği Yılmaz Erbek Apartmanında Hüseyin Özmet 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Özmet, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı.

62 YAŞINDAKİ EMİNE EREN KURTARILDI

Tamamen çöken binalardan 7 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da enkaz altında olduğu tahmin edilen kişilere ulaşılmaya çalışıyor. Çalışmaların sürdüğü diğer bir bölge olan 4 bloklu Barış Sitesi'nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren'i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, Eren'in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar'a da ulaşmaya çalışıyor.