Alkollü sürücü iki liseli kıza çarpıp kaçtı! Biri yaşam savaşı veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Beril Aydın ve Ceylin Çınar'a otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırılırken Beril Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Alkollü sürücü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisine çarparak kaçtı. Kazada yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
YAYA GEÇİDİNDE İKİ ÖĞRENCİYE ÇARPTI
Kaza, saat 18.30 sıralarında Ordu'nun Ünye ilçesindeki Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. E.E. yönetimindeki 52 ABG 823 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Beril Aydın ve Ceylin Çınar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki öğrenci yaralanırken otomobil sürücüsü, aracıyla olay yerinden kaçtı.
ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciler, ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Beril Aydın, buradaki ilk müdahalenin ardından Ordu Şehir Hastanesine sevk edildi. Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazanın ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, sürücü E.E.'yi kısa süre sonra Kaledere Mahallesi'nde yakaladı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. İki lise öğrencisinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.