Dileğinin gerçekleşmesi için fil heykelinin altından geçmek istedi, mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Narmada Tapınağı'nı ziyaret eden bir adam, dileklerinin gerçekleşmesi için bacakları arasından geçmeye çalıştığı taş fil heykelinin altında sıkıştı. Çevredekiler adamı kurtarmak için seferber olurken bir kadın, dar alanda daha rahat hareket edebilmesi için adamın cebindeki cüzdanı bile çıkardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Amarkantak kentinde bulunan Narmada Tapınağı'nda bir ziyaretçi, dileğinin gerçekleşmesi inancıyla taş fil heykelinin bacakları arasından geçmek isterken dar alanda sıkışarak mahsur kaldı.
- Çevredeki vatandaşlar sıkışan adamı kurtarmak için harekete geçti; bir kadın adamın daha rahat hareket edebilmesi için cebindeki cüzdanı çıkardı.
- Bazı Hindu inanışına mensup kişiler fil heykelinin bacakları arasından geçmenin dileklerinin gerçekleşmesini sağlayacağına inanıyor.
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Amarkantak kentinde bulunan Narmada Tapınağı'nda gerçekleştirilen dini ritüel, bir ziyaretçiye zor anlar yaşattı.
FİL HEYKELİNİN BACAKLARI ARASINDA SIKIŞTI
Tapınağı ziyaret eden bir adam, yerel inanışlar doğrultusunda taş fil heykelinin bacakları arasından geçmek istedi. Ancak dar alanda ilerleyemeyen adam, heykelin altında sıkışarak mahsur kaldı.
CEBİNDEKİ CÜZDANI BİLE ÇIKARDILAR
Adamın kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkamadığını fark eden çevredeki vatandaşlar, yardım etmek için harekete geçti. Bir kadın, adamın dar alanda daha rahat hareket edebilmesi için cebindeki cüzdanı çıkardı. Çevredekilerin kurtarma çabaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DİLEKLERİN GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORLAR
Tapınağı ziyaret eden bazı Hindu inanışına mensup kişiler, fil heykelinin bacakları arasından geçmenin dileklerinin gerçekleşmesini sağlayacağına inanıyor. Ancak heykelin altındaki boşluğun dar olması, zaman zaman ziyaretçilere zor anlar yaşatıyor.