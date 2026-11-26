İstanbul'da araç kameralarına yansıyan servis skandallarına bir yenisi daha eklendi. Kartal'ın Soğanlık bölgesinde yaşanan olayda bir araç sahibi, periyodik bakım için gittiği yetkili servis nedeniyle yaklaşık bir ay boyunca mağduriyet yaşadığını öne sürdü.

BAKIMDAN ÇIKAN ARAÇ 2-3 KİLOMETRE SONRA ARIZALANDI

Aracını 30 bin kilometre periyodik bakımı için yetkili servise götüren sürücü, bakımın tamamlanmasının ardından yola çıktı. Ancak sürücünün iddiasına göre araç, servisten çıktıktan sadece 2-3 kilometre sonra seyir halindeyken ambeleye kalktı. Motorun kontrolsüz şekilde devir yükselttiği olayın ardından araç yeniden servise götürüldü.

"OĞLUM, YAĞINI FAZLA KOYMUŞTUK YA BU ARABANIN"

Yaşananların ardından aracının kamera kayıtlarını inceleyen sürücü, servis çalışanlarının kendi aralarındaki konuşmalarına ulaştı. Paylaşılan kayıtta bir servis çalışanının, "Oğlum, yağını fazla koymuştuk ya bu arabanın" dediği aktarıldı. Araç sahibi, söz konusu konuşmaya rağmen yetkili servisin hatasını kabul etmediğini ileri sürdü.

İKAME ARAÇ TALEBİ KARŞILANMADI

Arızanın ardından yetkili servisten ikame araç talebinde bulunduğunu belirten sürücü, ilk etapta kendisine ertesi gün araç verileceğinin söylendiğini ifade etti. Ancak dört gün sonra bölge müdürü tarafından arandığını belirten araç sahibi, dokuz gün boyunca kendisine araç tahsis edilemeyeceğinin ve kendi başının çaresine bakması gerektiğinin söylendiğini öne sürdü. Ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için kendi imkanlarıyla araç kiralamak zorunda kalan sürücü, ciddi maddi kayıplar yaşadığını dile getirdi.

YENİ PARÇA YERİNE ONARIM TEKLİF EDİLDİ

Henüz 30 bin kilometrede olan aracının bazı parçalarının zarar gördüğünü belirten sürücü, servisin yeni parça temin edilmesi halinde sürecin 30 günü bulabileceğini, mevcut parçaların rektifiye edilip temizlenmesi halinde ise aracın yaklaşık 10 gün içerisinde teslim edilebileceğini söylediğini aktardı. Araç sahibi, onarım teklifini kabul etmediğini belirtti.

"YASAL YOLLARDAN HİÇBİR HAK ELDE EDEMEYECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Bölge müdürünün kendisine yasal yollara başvurması halinde hiçbir hak elde edemeyeceğini söylediğini de iddia eden sürücü, yaklaşık bir ay boyunca araçsız kaldığını, kiralama masrafları nedeniyle maddi zarara uğradığını ve işlerinin aksadığını ifade etti.

Araç sahibi, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve zararının karşılanmasını talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi