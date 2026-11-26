Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Sermaye Piyasası Kanunu'nda önemli değişikliklerin yapılacağını söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tabii ekonomik kalkınma açısından çok kritik öneme sahip sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için gerçekten önemli adımlar attık. Müsaade ederseniz fon rehberi ve özellikle yapısal olarak yapacağımız düzenlemeleri, sermaye piyasalarında bu türden bir sorunun bir daha yaşanmaması için aldığımız ve alacağımız tedbirleri sizlerle kısa bir şekilde paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim: Sermaye Piyasası Kurulumuz ağustos sonunda bir fon rehberi yayımladı. Aslında bu rehberle bu tür riskleri önemli ölçüde minimize edecek, yani bu türden sorunların bir daha yaşanmamasını sağlayacak çok kritik düzenlemeleri içeren bir fon rehberi hayata geçirildi. Burada serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildi.

"KAP'TA DOĞRUDAN PAY AÇIKLAMA EŞİĞİ YÜZDE 3'E İNDİRİLDİ"

Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdikleri işlemler fon portföy değerinin yüzde 20'si gibi bir üst sınıra bağlandı. Yine serbest fonların portföy içeriğinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hâle getirildi; böylece şeffaflık artırıldı. Yine KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiği yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildi ve dolaylı payı yüzde 10'u aşan pay sahipleri de açıklanmaya başlandı. Bütün bu adımlar aslında bu fonlarda şeffaflığı artıran, yoğunlaşmayı azaltan ve ilişkili taraflarla, kesimlerle riskleri azaltan düzenlemeler. Tabii bunlarla yetinmedik.

"FONLARIN BORÇ VERME İŞLEMLERİ TEMİNAT ŞARTINA BAĞLANDI"

Özellikle fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlandı ve teminat kalitesi yükseltildi. Fonların ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamı genişletildi. Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda likiditeyi artırmak için asgari yüzde 10 kira sertifikası şartı getirildi. Yine son dönemde bu fonlara giriş için nitelikli yatırımcı eşiği 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi ve bütün yatırımcılar bu fonlara girerken nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda; riskler çok net bir şekilde ortaya konuluyor.

"SPK DÖNÜŞÜM PROJESİ HAZIRLANIYOR"

Tekrar söylüyorum; fon piyasasında riskleri minimize etmeye yönelik, şeffaflığı artırmaya yönelik kritik düzenlemeler. Aslında bu düzenlemeler dediğim gibi ağustos sonunda açıklandı ve eylül başı itibarıyla da uygulamaya konuldu. Tabii önümüzdeki dönemde piyasa gözetim ve denetiminin güçlendirilmesi hususu bizim önemli bir önceliğimiz. Yani Sermaye Piyasası Kurulunun işlemlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için şu anda bir SPK dönüşüm projesi çalışılıyor, hazırlanıyor.

Bu çerçevede yapay zekâ destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak. Sermaye Piyasası Kurulumuz TÜBİTAK gibi birtakım kurumlarla çalışarak burada bir erken uyarı sistemini devreye alacak. Yine hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı bir şekilde işlenmesi için büyük veri platformu tabii ki kurulacak. Bu dönemde biz Vergi Denetim Kurulundan 25 müfettişi Sermaye Piyasası Kurulunda görevlendirdik ve böylece SPK'nın gözetim ve denetim kapasitesini ciddi bir şekilde güçlendirdik. Tabii Sermaye Piyasası Kurulumuzun devam eden incelemeleri var.

"SPK'NIN İNCELEMESİNİN KASIM SONUNDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR"

Aslında bu hususu da netleştirmek istiyorum çünkü bu da bir belirsizlik kaynağı gibi sunuluyor. Sermaye Piyasası Kurulunun fonlarda manipülasyona yönelik incelemesinin kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Yani SPK'nın bize verdiği bilgi; bu manipülasyona uğramış fonlarla ilişkili incelemeler bu ay sonu itibarıyla tamamlanmış olacak ve bu anlamda belirsizlik azalmış olacak. 16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hisse taranmış; fonlarla alakalı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK suç duyurusunda bulunmuş. 591 kişi hakkında işlem yasağı getirilmiş, uygulanmış. 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu ciddi bir çalışma ortaya koymuş. Sınırlı bir kapasiteyle de olsa arkadaşları bu çerçevede biz de takdir ediyoruz bu son dönem çalışmaları. Tabii sermaye piyasalarına güveni pekiştirecek birtakım ilave adımlar gerekiyor.

"RİSKLERİ TESPİT EDECEK ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULUYOR"

Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir geri kazanım mekanizması kuruluyor. Bu tasfiye için özel bir kanun çıkartılmıştı. Bu anlamda bir mekanizma kurulmuştu ama bu mekanizmayı şimdi kalıcı bir şekilde mevzuata taşıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi erken uyarı sistemi çok değerli. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezinin kurulması ve bankacılık sektörü dâhil kurumlar arası bilgi paylaşımını hızlandırması da bu yasal düzenlemenin içinde var olan bir husus. Tabii caydırıcılığın artırılması lazım.

"DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR, DAHA YÜKSEK CEZALAR"

Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve daha hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır. Yine yatırımcının korunması hususu da bizim için değerli. Yatırımcı Tazmin Merkezinin mali yapısı, tazmin mekanizmalarının güçlendirilmesi, borçlanma aracı niteliğindeki kira sertifikaları ve benzerlerine ek koruma sağlanması tabii bizim için önemli. MSCI uyum süreci ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim: Ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız.

"BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA GÜNDEME ALINMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Biliyorsunuz en son yapılan açıklamalarla gündeme getirilen temel konuları iki başlık altında toplayabiliriz. Fonların koordineli işlemlerine yönelik güvenilir ve sürekli yaptırımların uygulanması; bu koşulu Meclise sevk edilecek kanunla biz sağlamış olacağız. Yani yasal altyapısı hazırlanmış olacak. Tabii ki kurumsal kapasite de güçlendiriliyor. Dolayısıyla Meclise sevk edilecek kanun aslında MSCI'ın gündeme getirdiği önemli bir hususu içeriyor. Bu birinci konu. Ümit ediyoruz ki bu yasa bütçe görüşmelerinden hemen sonra veya yeni yılın başında gündeme alınır ve hızlı bir şekilde bu düzenlemeler hayata geçirilir.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde fiili dolaşım pay oranını hesaplama yöntemi çalışmaları MSCI'ın önerileri ile uyumlu olarak inanıyorum ki aralık 2026'da tamamlanmış olur. Yani hazirana kadar süre verilmiş ama biz onu beklemeyeceğiz. Çok hızlı bir şekilde bu düzenlemeleri hayata geçirip hızlı bir şekilde uygulamayı da tabii ki ortaya koyacağız."

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