SAĞLIK Bakanlığından yapılan açıklamada, 2026 Yılı 3'üncü Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası'nda adı 'İŞ', soyadı 'YERİ' olarak görünen kaydın incelendiğini, ad ve soyad bilgilerinin kura sonucunu etkilemediği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın ilan ettiği İlk Defa ve Yeniden Atama kuralarına başvurular, ekip.saglik.gov.tr adresindeki Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınmaktadır. Adaylar sisteme; e-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imza yöntemlerinden biriyle giriş yapmaktadır. Kimlik doğrulamasının ardından adayların ad ve soyad bilgileri başvuru ekranına otomatik olarak aktarılmaktadır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra formdaki bilgilerin doğruluğunu onaylayarak başvurularını kesinleştirmektedir. Kura çekimleri önceden duyurularak noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve Bakanlığımızın sosyal medya hesabından canlı yayımlanmaktadır. Bilgisayar ortamında yapılan yerleştirmelerde adayların ad ve soyadlarına bakılmaksızın, ayırt edici bilgi olarak başvuru numaraları esas alınmakta ve yerleştirmeler tercihlerine göre kura ile belirlenmektedir."

'AD VE SOYAD BİLGİLERİ KURA SONUCUNU ETKİLEMEMEKTEDİR'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"26 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayan 2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası'nın tamamlanmasının ardından, ekranda adı 'İŞ', soyadı 'YERİ' olarak görünen kayıt incelenmiştir. İlk incelemede, adayın başvuru formunda da aynı bilgilerin yer aldığı görülmüş ve durum noterle birlikte tutanak altına alınmıştır. Ad ve soyad bilgileri kura sonucunu etkilememektedir. Söz konusu bilgilerin başvuru formuna nasıl yansıdığına ilişkin inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı