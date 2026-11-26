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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva karşılaşması öncesinde Batum'da gergin anlar yaşandı. Mücadele öncesinde Beşiktaş tribünlerinde Filistin bayrağı açılmasının ardından Gürcistan polisi devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SERT MÜDAHALE

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak maçın başlamasından önce Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünde Filistin bayrağı açıldı. Bayrağı açan taraftara Gürcistan güvenlik güçleri tarafından müdahalede bulunuldu. Güvenlik güçlerinin Türk taraftarlara sert müdahalesi kameralara anbean yansıdı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Avrupa kupası mücadelesi öncesinde yaşanan bu müdahale stadyumdaki diğer taraftarların tepkisini çekti. Çok sayıda taraftar olay yerine geçiş yaparak emniyet güçleri tarafından darbe alan Beşiktaşlı taraftarları kurtardı.

STAT DIŞINDA DA OLAYLAR SÜRÜYOR

Öte yandan A Spor'un haberine göre; Beşiktaş taraftarına stat dışında da Gürcü polisleri tarafından müdahale sürüyor. Bazı taraftarlara şiddet uygulandığı, Beşiktaş yönetiminin durumu kontrol altına almak ve olayları sonlandırmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.