Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 13 kişi adliyede! Cansu Taşkın için tutuklama talebiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle, aralarında İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent ve Burak Yeter'in de bulunduğu 10 kişi adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderildi. İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatıldı, Seher Sevdişan serbest bırakıldı.
İSTANBUL'da ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle, 10 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
BİRİ SERBEST BIRAKILDI, BİRİNİN GÖZALTISI UZATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Sevdişan savcılık tarafından serbest bırakıldı.
3 TUTUKLAMA, 10 ADLİ KONTROL TALEBİ
Savcılıktaki ifadesi tamamlanan şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle, İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.