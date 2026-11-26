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Yayaya yol vermek yerine saldıran motosiklet sürücüsüne ağır ceza kesildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı.

YOL VERMEDİĞİ YAYAYA SALDIRDI

Olay, 25 Kasım'da İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir caddede meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, yayaya saldırdı.

POLİS EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Motosikletin plaka bilgilerinden sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, 21 yaşındaki C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

185 BİN 662 TL CEZA KESİLDİ

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye yönelik cezai işlem uygulandı. C.A.'ya, "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "yayalara yol vermemek" gerekçeleriyle toplam 185 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU, MOTOSİKLETİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücüye uygulanan yaptırımlar para cezasıyla sınırlı kalmadı. C.A.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken kullandığı motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı